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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 10:27

Льгота на путевки для оздоровления бюджетников в Прикамье продлена на 2024 год

Льгота на путевки для оздоровления бюджетников в Прикамье продлена на 2024 год

30 ноября 2023, 08:10
Льгота была востребована, поэтому было решено ее продлить, отметил спикер ЗС Валерий Сухих.

Льгота для работников государственных и муниципальных учреждений на путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление будет доступна и в 2024 году. Депутаты продлили срок ее действия на ноябрьском заседании ЗС. Законопроект был внесен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. Приобретение путевок будет осуществляться в пределах Пермского края.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, решение принято из-за высокой востребованности льготы.

«Благодаря действию этой меры поддержки сотрудники бюджетных организаций имеют возможность приобретать путевки в санатории по льготной цене. За годы реализации закона льготой воспользовались тысячи жителей Пермского края», — подчеркнул Валерий Сухих.

Напомним, льготой могут воспользоваться работники сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физической культуры и спорта, молодежной политики и государственной ветеринарной службы.

Мера поддержки на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета предоставляется не более одного раза в течение трех лет при условии наличия медицинских показаний, стажа работы в государственном учреждении не менее 3 лет, среднемесячной заработной платы в размере не более 50 тысяч рублей. Также необходимо оплатить часть стоимости санаторно-курортной путевки. Размер оплаты за счет личных средств от 10% до 30% стоимости путевки устанавливается в зависимости от среднемесячной заработной платы.

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