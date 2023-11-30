Льгота на путевки для оздоровления бюджетников в Прикамье продлена на 2024 год

Мера поддержки на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета предоставляется не более одного раза в течение трех лет при условии наличия медицинских показаний, стажа работы в государственном учреждении не менее 3 лет, среднемесячной заработной платы в размере не более 50 тысяч рублей. Также необходимо оплатить часть стоимости санаторно-курортной путевки. Размер оплаты за счет личных средств от 10% до 30% стоимости путевки устанавливается в зависимости от среднемесячной заработной платы.