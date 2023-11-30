Льгота на путевки для оздоровления бюджетников в Прикамье продлена на 2024 год

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Льгота для работников государственных и муниципальных учреждений на путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление будет доступна и в 2024 году. Депутаты продлили срок ее действия на ноябрьском заседании ЗС. Законопроект был внесен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. Приобретение путевок будет осуществляться в пределах Пермского края.
Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, решение принято из-за высокой востребованности льготы.
«Благодаря действию этой меры поддержки сотрудники бюджетных организаций имеют возможность приобретать путевки в санатории по льготной цене. За годы реализации закона льготой воспользовались тысячи жителей Пермского края», — подчеркнул Валерий Сухих.
Напомним, льготой могут воспользоваться работники сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физической культуры и спорта, молодежной политики и государственной ветеринарной службы.
Мера поддержки на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета предоставляется не более одного раза в течение трех лет при условии наличия медицинских показаний, стажа работы в государственном учреждении не менее 3 лет, среднемесячной заработной платы в размере не более 50 тысяч рублей. Также необходимо оплатить часть стоимости санаторно-курортной путевки. Размер оплаты за счет личных средств от 10% до 30% стоимости путевки устанавливается в зависимости от среднемесячной заработной платы.