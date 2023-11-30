ЛУКОЙЛ получил лицензию на освоение Деменёвского участка недр

Также в 2023 году нефтяники ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ получили две лицензии на территории Республики Башкортостан: извлекаемые ресурсы Минлиновского и Шулгановского участков недр по сумме категорий составляют около 2 млн тонн нефти и 0,6 млрд м³ газа. Следующим этапом освоения всех трёх участков станет их геологическое изучение.