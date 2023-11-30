properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

ЛУКОЙЛ получил лицензию на освоение Деменёвского участка недр

ЛУКОЙЛ получил лицензию на освоение Деменёвского участка недр

30 ноября 2023, 06:24
Фото: ПАО ЛУКОЙЛ
Его площадь составляет более 159 км², извлекаемые ресурсы — 1,8 млн тонн углеводородного сырья.

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») признано победителем аукциона на право пользования недрами Деменёвского участка, расположенного на юге Пермского края. Информация об этом появилась в телеграм-канале ПАО «ЛУКОЙЛ».

Площадь участка составляет более 159 км², извлекаемые ресурсы — 1,8 млн тонн углеводородного сырья. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу выдана сроком на 25 лет с возможностью дальнейшего продления срока её действия.

Также в 2023 году нефтяники ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ получили две лицензии на территории Республики Башкортостан: извлекаемые ресурсы Минлиновского и Шулгановского участков недр по сумме категорий составляют около 2 млн тонн нефти и 0,6 млрд м³ газа. Следующим этапом освоения всех трёх участков станет их геологическое изучение.

#Новости компаний#Экономика
Подпишитесь
В Перми начали слушать дело о присвоении денег из бюджета «Роскосмоса»
Сегодня, 06:16
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 06:39
В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд
Сегодня, 05:38
Скончался последний носитель традиций манси Вишеры Алексей Бахтияров
Сегодня, 04:32
Депутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять лет
Сегодня, 04:18
Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края
Сегодня, 03:00