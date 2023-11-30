ЛУКОЙЛ получил лицензию на освоение Деменёвского участка недр

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») признано победителем аукциона на право пользования недрами Деменёвского участка, расположенного на юге Пермского края. Информация об этом появилась в телеграм-канале ПАО «ЛУКОЙЛ».
Площадь участка составляет более 159 км², извлекаемые ресурсы — 1,8 млн тонн углеводородного сырья. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу выдана сроком на 25 лет с возможностью дальнейшего продления срока её действия.
Также в 2023 году нефтяники ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ получили две лицензии на территории Республики Башкортостан: извлекаемые ресурсы Минлиновского и Шулгановского участков недр по сумме категорий составляют около 2 млн тонн нефти и 0,6 млрд м³ газа. Следующим этапом освоения всех трёх участков станет их геологическое изучение.