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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Нацпроект «Демография» помог жительнице Сахалина открыть столярное дело

30 ноября 2023, 09:22
Сахалинка Ксения Хакина запустила собственное дело в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Женщина освоила столярное мастерство, прошла необходимое обучение, и теперь принимает заказы на изделия из дерева.
Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

— Ксения, расскажите, как вы узнали об обучении и почему выбрали именно это направление?

— Недавно я приобрела дачу и стала ее самостоятельно облагораживать: изготовила песочницу, детский игровой домик. Мне стало интересно, что я могу еще сделать. Но в мебельном деле мне не хватало знаний. Я обратилась в центр социальной поддержки, там узнала, что ведется набор граждан на обучение. На курсе была представлена в том числе моя компетенция — «Столярное дело». Я подала заявку в центр обучения, собрала все необходимые документы и приступила к занятиям.

— Полезен ли был для вас курс обучения? Что-то новое вы узнали?

— Обучение мне очень понравилось. Процесс познания новых навыков был не только интересен, но и полезен. На теоретических и практических занятиях преподаватели рассказывали и показывали нам, как правильно работать с инструментом, как соединять детали, как обрабатывать дерево. Все это — очень полезные знания.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

— Чем вы занялись после прохождения курса?

— Начала принимать заказы. Первые клиенты начали обращаться ко мне сразу после окончания курсов. Тогда я решила узнать побольше про социальные контракты, чтобы открыть свой бизнес. В итоге я заключила контракт на развитие своего дела, купила инструмент, зарегистрировалась как самозанятая и организовала свое производство.

— Расскажите, какие работы вы уже сделали по заказам.

— Сейчас люди заказывают у меня самые разные вещи: скворечники, беседки, лавки, панели и много другое.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

— Какие планы у вас на развитие бизнеса? Планируете дальше развивать свое направление?

— На данный момент я активно развиваюсь в своем направлении. В будущем мне бы очень хотелось создать собственную большую мастерскую.

Федеральный проект «Содействие занятости» — часть национального проекта «Демография», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин. Цель глобальной программы — обеспечить занятость граждан и их стабильный доход с государственной поддержкой.

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