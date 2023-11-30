Новым депутатом ЗС Пермского края стала экс-министр соцразвития

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Новым депутатом Заксобрания Пермского края стала 57-летняя Татьяна Абдуллина, она получила удостоверение во время ноябрьского заседания ЗС 30 ноября. Она работала в краевом правительстве с 2012 года, возглавляла министерство социального развития, в 2017 году стала вице-премьером — курировала социальную сферу. В 2020 году стала общественным советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Мандат Абдуллиной достался после смерти депутата Александра Житникова в конце сентября — ему было 64 года. Житников также получил мандат в связи со смертью ректора ПГМУ Ирины Корюкиной, которая была депутатом.