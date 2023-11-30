properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Бывший вице-премьер регионального правительства стала депутатом ЗС Прикамья

Новым депутатом ЗС Пермского края стала экс-министр соцразвития

30 ноября 2023, 05:19
Фото: properm.ru

Бывший вице-премьер регионального правительства стала депутатом ЗС Прикамья

На заседании ЗС Татьяне Абдуллиной вручили удостоверение.

Новым депутатом Заксобрания Пермского края стала 57-летняя Татьяна Абдуллина, она получила удостоверение во время ноябрьского заседания ЗС 30 ноября. Она работала в краевом правительстве с 2012 года, возглавляла министерство социального развития, в 2017 году стала вице-премьером — курировала социальную сферу. В 2020 году стала общественным советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Мандат Абдуллиной достался после смерти депутата Александра Житникова в конце сентября — ему было 64 года. Житников также получил мандат в связи со смертью ректора ПГМУ Ирины Корюкиной, которая была депутатом.

Читайте также:
Экс-депутат ЗС Пермского края назвал диверсией идею возвращения прямых выборовЭкс-чиновника в Пермском крае будут судить за починку машины за счет бюджетных денегБывший министр культуры Пермского края будет укреплять традиционные ценности
#Пермь#Слуги народа#Депутаты#Депутаты зс#Депутаты заксобрания
Подпишитесь
В Перми начали слушать дело о присвоении денег из бюджета «Роскосмоса»
Сегодня, 06:16
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 06:39
В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд
Сегодня, 05:38
Скончался последний носитель традиций манси Вишеры Алексей Бахтияров
Сегодня, 04:32
Депутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять лет
Сегодня, 04:18
Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края
Сегодня, 03:00