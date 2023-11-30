Новым депутатом ЗС Пермского края стала экс-министр соцразвития

Новым депутатом Заксобрания Пермского края стала 57-летняя Татьяна Абдуллина, она получила удостоверение во время ноябрьского заседания ЗС 30 ноября. Она работала в краевом правительстве с 2012 года, возглавляла министерство социального развития, в 2017 году стала вице-премьером — курировала социальную сферу. В 2020 году стала общественным советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.