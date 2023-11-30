Обессиленного розового фламинго из Пермского края передали в удмуртский зоопарк

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Фламинго, которого спасли в Чайковском, передали в зоопарк Удмуртии. Специалисты отмечают, что он упал от усталости при перелете, его поместили в теплое помещение, затем - в ветеринарную клинику. Сейчас он находится в зоопарке.
Розового фламинго нашли сотрудники предприятия «Уралоргсинтез» еще 23 ноября в снегу между производственными зданиями. Он уже не мог пошевелить ногами, когда его нашли.
Это птенец, который появился на свет только в 2023 году, пол пока неизвестен. Пока розовый фламинго будет находиться на карантине. Позже его должны переместить в общий вольер к другим розовым фламинго.