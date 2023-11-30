properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Обессиленного розового фламинго из Пермского края передали в удмуртский зоопарк

Обессиленного розового фламинго из Пермского края передали в удмуртский зоопарк

30 ноября 2023, 04:48
Фото: vk.com/uos_uos
Птицу нашли на прошлой неделе сотрудники завода.
Сюжет
Зоопарк

Фламинго, которого спасли в Чайковском, передали в зоопарк Удмуртии. Специалисты отмечают, что он упал от усталости при перелете, его поместили в теплое помещение, затем - в ветеринарную клинику. Сейчас он находится в зоопарке.

Розового фламинго нашли сотрудники предприятия «Уралоргсинтез» еще 23 ноября в снегу между производственными зданиями. Он уже не мог пошевелить ногами, когда его нашли. 

Это птенец, который появился на свет только в 2023 году, пол пока неизвестен. Пока розовый фламинго будет находиться на карантине. Позже его должны переместить в общий вольер к другим розовым фламинго.

Читайте также:
Бродячие собаки ежегодно нападают на сотни пермяков. Что делать, чтобы не пострадатьВ Пермском крае спасли розового фламинго, упавшего на дорогуВ Пермском крае спасли двух лебедей, отбившихся от стаи из-за снегопада
#Пермь#Животные#Зоопарк#Птицы
Подпишитесь
В Перми начали слушать дело о присвоении денег из бюджета «Роскосмоса»
Сегодня, 06:16
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 06:39
В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд
Сегодня, 05:38
Скончался последний носитель традиций манси Вишеры Алексей Бахтияров
Сегодня, 04:32
Депутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять лет
Сегодня, 04:18
Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края
Сегодня, 03:00