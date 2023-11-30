Обвиняемый в посредничестве в даче взятки сотруднику ФСБ в Перми объявлен в розыск

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Обвиняемый в посредничестве при передаче взятки в сумме 50 тыс. долларов США сотрудникам ФСБ России Сергей Москалюк объявлен в розыск, стало известно журналисту Properm.ru. В картотеке Ленинского районного суда появилась информация о том, что 13 ноября производство по делу было приостановлено, поскольку подсудимый скрылся. Ранее в ноябре он дважды не являлся в суд, с начала июня 2023 года производство по делу было приостановлено в связи с болезнью Москалюка. На время рассмотрения дела он находился под подпиской о невыезде.
В пресс-службе суда журналисту Properm.ru информацию подтвердили. Как пояснили в инстанции, после того, как Москалюк без причины перестал являться на судебные заседания, судья Наталья Гонштейн заочно изменила ему меру пресечения на заключение в СИЗО до 13 января. Обвиняемый был объявлен в розыск.
Как пояснил журналисту Properm.ru адвокат Андрей Головин, назначенный Москалюку судом, он знает, что его подзащитный был объявлен в розыск. Иными подробностями об исчезновении подсудимого он не располагает.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Москалюка началось год назад, после ареста Москалюк признал свою вину в совершении преступления. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Но уже в судебном процессе на первом заседании он заявил, что своей вины не признает и дело начали рассматривать в общем порядке.
Как известно из материалов уголовного дела, по поручению заместителя главного врача ФГБУ «ФЦССХ имени С. Г. Суханова Минздрава России (Пермь)» Ярослава Сугакова проживающий в Москве Москалюк согласился выступить посредником в передаче от представителя одного из поставщиков федерального медицинского центра взятки в сумме 50 тыс. долларов США сотрудникам ФСБ России. За эту сумму менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке отдать взятку сотруднику ведомства.
Дело в отношении Сугакова сейчас рассматривается в Ленинском районном суде во второй раз. Летом 2023 года Пермский краевой суд отменил вынесенный ему приговор и вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию. В октябре дело начали рассматривать заново в другом составе суда, сейчас его рассматривает судья Сергей Сыров. Гособвинение при первом рассмотрении просило отправить 39-летнего обвиняемого в колонию на 9 лет и оштрафовать на 11 млн рублей. Суд оштрафовал Сугакова на 1,5 млн рублей.