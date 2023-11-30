Обвиняемый в посредничестве в даче взятки сотруднику ФСБ в Перми объявлен в розыск

Обвиняемый в посредничестве при передаче взятки в сумме 50 тыс. долларов США сотрудникам ФСБ России Сергей Москалюк объявлен в розыск, стало известно журналисту Properm.ru. В картотеке Ленинского районного суда появилась информация о том, что 13 ноября производство по делу было приостановлено, поскольку подсудимый скрылся. Ранее в ноябре он дважды не являлся в суд, с начала июня 2023 года производство по делу было приостановлено в связи с болезнью Москалюка. На время рассмотрения дела он находился под подпиской о невыезде.