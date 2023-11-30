properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Пермская галерея организовала еще 11 экскурсий по старому зданию

Пермская галерея анонсировала прощальные экскурсии, но попасть на них вы не сможете

30 ноября 2023, 08:06
Фото: properm.ru

Пермская галерея организовала еще 11 экскурсий по старому зданию

Билеты на экскурсии уже недоступны.
Сюжет
Галерея

Пермская художественная галерея проведет еще 11 экскурсий по зданию Спасо-Преображенского собора, откуда вывезли практически все экспонаты. Количество участников в каждой группе — 10 человек.

Экскурсии были анонсированы вечером 29 ноября, к ночи все билеты были уже раскуплены. Пермяки призывают организовать дополнительные экскурсии.

Прощание галереи со старым зданием прошло еще 4 ноября во время «Ночи искусств». Экспонаты постоянной выставки начали вывозить из собора в начале октября.

Пермская художественная галерея начнет работу в новом здании только в сентябре следующего года. Тогда должна открыться первая экспозиция. Объект строится возле «Завода Шпагина». Площадь нового здания галереи будет в семь раз больше той, которая была в соборе.

Читайте также:
Пермская галерея добивается признания ущерба от влетевшей в крыльцо собора машиныЭкскурсии по пустому зданию. Как пройдет прощание пермской галереи с соборомПермские кинодокументалисты снимают короткометражку о переезде художественной галереи
#Пермь#Галерея#Художественная галерея#Пермская галерея
Подпишитесь
Пермскому священнику Николаю Вернигору вменили кражи на 22 миллиона рублей
Сегодня, 12:16
Предпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи
Сегодня, 08:39
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 10:35
Суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским в России
Сегодня, 12:32
Главные горнолыжные курорты Пермского края: где отдохнуть и сколько это стоит
Сегодня, 11:08