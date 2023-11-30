Пермская галерея анонсировала прощальные экскурсии, но попасть на них вы не сможете

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Пермская художественная галерея проведет еще 11 экскурсий по зданию Спасо-Преображенского собора, откуда вывезли практически все экспонаты. Количество участников в каждой группе — 10 человек.
Экскурсии были анонсированы вечером 29 ноября, к ночи все билеты были уже раскуплены. Пермяки призывают организовать дополнительные экскурсии.
Прощание галереи со старым зданием прошло еще 4 ноября во время «Ночи искусств». Экспонаты постоянной выставки начали вывозить из собора в начале октября.
Пермская художественная галерея начнет работу в новом здании только в сентябре следующего года. Тогда должна открыться первая экспозиция. Объект строится возле «Завода Шпагина». Площадь нового здания галереи будет в семь раз больше той, которая была в соборе.