Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Депутаты Заксобрания Пермского края лишили мандата Илью Лисняка («Справедливая Россия»). Решение приняли без доклада за две минуты. «За» проголосовали 45 человек, «против» — один.
Сам депутат отметил, что не собирается дальше бороться за мандат, обжаловать решение в суде. Он поздравил себя с «освобождением от давно утратившей свой смысл регалии».
Ранее идею о лишении полномочий депутата поддержал и профильный комитет. Основанием стало недекларирование доходов — займы около 500 тыс. рублей, а также пропуск шести пленарных заседаний парламента. При этом Лисняк пытался принять участие в заседаниях дистанционно, так как сейчас не находится в России, но ему запретили работать в таком формате.
Депутат покинул Россию в апреле на фоне уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Сейчас он находится в розыске.