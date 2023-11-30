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Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России

Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России

30 ноября 2023, 06:39
Фото: соцсети Лисняка
Лисняк находится в розыске по уголовному делу.

Депутаты Заксобрания Пермского края лишили мандата Илью Лисняка («Справедливая Россия»). Решение приняли без доклада за две минуты. «За» проголосовали 45 человек, «против» — один.

Сам депутат отметил, что не собирается дальше бороться за мандат, обжаловать решение в суде. Он поздравил себя с «освобождением от давно утратившей свой смысл регалии».

Ранее идею о лишении полномочий депутата поддержал и профильный комитет. Основанием стало недекларирование доходов — займы около 500 тыс. рублей, а также пропуск шести пленарных заседаний парламента. При этом Лисняк пытался принять участие в заседаниях дистанционно, так как сейчас не находится в России, но ему запретили работать в таком формате.

Депутат покинул Россию в апреле на фоне уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Сейчас он находится в розыске.

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#Пермь#Депутат#Слуги народа#Лисняк#Илья лисняк#Уголовное дело Лисняка
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