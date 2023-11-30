Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России

Ранее идею о лишении полномочий депутата поддержал и профильный комитет. Основанием стало недекларирование доходов — займы около 500 тыс. рублей, а также пропуск шести пленарных заседаний парламента. При этом Лисняк пытался принять участие в заседаниях дистанционно, так как сейчас не находится в России, но ему запретили работать в таком формате.