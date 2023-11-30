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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Депутаты ЗС Пермского края ужесточили правила проведения митингов

Пермские депутаты ужесточили правила проведения митингов

30 ноября 2023, 12:06
Фото: 1MI

Депутаты ЗС Пермского края ужесточили правила проведения митингов

Даже серию одиночных пикетов могут признать митингом.
Сюжет
Протест

Депутаты Заксобрания Пермского края ужесточили правила проведения митингов в регионе. Теперь организаторы публичных мероприятий должны предоставлять больше информации для согласования митинга.

Вдобавок, по решению суда публичным мероприятием может быть признаны одиночные пикеты, в которых принимают участие несколько человек, а также одновременное пребывание и/или передвижение людей в общественных местах, если они направлены на формирование мнений.

Это не уникальные изменения, которые вводятся только в Прикамье — подобные нормы уже действуют на федеральном уровне.

Депутаты ЗС Прикамья поддержали изменения и приняли их. С критикой выступила только руководитель фракции КПРФ Анна Баранова. По ее словам, новые правила подразумевают, что даже обычный детский праздник, организованный депутатом, может стать митингом.

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#Протест#Пермь#Митинг#Слуги народа#Свобода
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