Пермские депутаты ужесточили правила проведения митингов

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Депутаты Заксобрания Пермского края ужесточили правила проведения митингов в регионе. Теперь организаторы публичных мероприятий должны предоставлять больше информации для согласования митинга.
Вдобавок, по решению суда публичным мероприятием может быть признаны одиночные пикеты, в которых принимают участие несколько человек, а также одновременное пребывание и/или передвижение людей в общественных местах, если они направлены на формирование мнений.
Это не уникальные изменения, которые вводятся только в Прикамье — подобные нормы уже действуют на федеральном уровне.
Депутаты ЗС Прикамья поддержали изменения и приняли их. С критикой выступила только руководитель фракции КПРФ Анна Баранова. По ее словам, новые правила подразумевают, что даже обычный детский праздник, организованный депутатом, может стать митингом.