Пермский краевой суд отменил приговор собственнику упавшего на стройке крана

Кроме этого, на стадии предварительного расследования был допрошен потерпевший, из показаний которого следует, что его жилище было разрушено, также было уничтожено его имущество. Потерпевший привел перечень этого имущества и указал сумму материального ущерба в размере 850 тыс. рублей. Детальный расчет материального ущерба обязался представить после того как будут разобраны завалы обрушенного дома. В судебном заседании суда апелляционной инстанции потерпевший пояснил, что после указанного допроса к следователю его больше не вызывали.