Пермский краевой суд отменил приговор собственнику упавшего на стройке крана

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Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Пермский краевой суд постановил отменить приговор Дзержинского районного суда Перми от 14 сентября 2023 года в отношении Игоря Борисова, руководителя ООО «Высота». Кран этой строительной организации рухнул на два жилых дома и несколько автомобилей еще в 2019 году.
Уголовное дело по обвинению Борисова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, решено возвратить прокурору Пермского края для устранения препятствий его рассмотрения судом. В отношении Борисова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в 2019 году на стройплощадке на улице Решетникова, 30 в Перми рухнул башенный кран. Он упал на два жилых дома и несколько автомобилей. Пострадала машинистка крана — она получила серьезные увечья, оцененные как «вред средней степени тяжести».
Общий размер причиненного ущерба превысил 28 млн рублей. Представитель застройщика, строительной группы «Развитие», заявил, что по предварительным данным, кран упал, потому что подрядная организация ООО «Высота» пренебрегла предупреждением МЧС о шквалистом ветре. А на кране была смонтирована без согласования с застройщиком металлическая рекламная конструкция, которая послужила своеобразным парусом.
Год длилось расследование уголовного дела. В конце 2020 года дело было передано в суд. Игорь Борисов был признан виновным, осужден к штрафу в размере 60 тыс. рублей, но от наказания освобожден в связи с истечением срока годности. С ООО «Высота» было взыскано в счет компенсации морального вреда в пользу одного из пострадавших 500 тыс. рублей, второго — 200 тыс. рублей; имущественного вреда — в пользу одного 369,9 тыс. рублей, второго — 138,3 тыс. рублей, третьего — 255,4 тыс. рублей.
Исковые требования более 20 потерпевших о взыскании морального вреда оставлены без рассмотрения, им посоветовали обратиться с требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Суд первой инстанции квалифицировали действия Борисова как нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, однако эти правила не нашли своего отражения ни в обвинительном заключении, ни в приговоре.
Кроме этого, на стадии предварительного расследования был допрошен потерпевший, из показаний которого следует, что его жилище было разрушено, также было уничтожено его имущество. Потерпевший привел перечень этого имущества и указал сумму материального ущерба в размере 850 тыс. рублей. Детальный расчет материального ущерба обязался представить после того как будут разобраны завалы обрушенного дома. В судебном заседании суда апелляционной инстанции потерпевший пояснил, что после указанного допроса к следователю его больше не вызывали.
Причинение материального ущерба потерпевшему не нашло своего отражения в материалах дела.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что районный суд не дал должную оценку обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела,.