Пермскому священнику Николаю Вернигору вменили кражи на 22 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Сегодня, 30 ноября, Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении священника Николая Вернигора. Сумма украденного у бывшего епископа Никона (в миру Олег Миронов), а также со счетов храма, составляет примерно 22 млн рублей, передает журналист Properm.ru из зала суда.
Как стало известно, в 2020 году Никон был назначен архиереем Олегом Мироновым секретарем Кудымкарской епархии и настоятелем храма. Средствами епархии, находящихся на счетах банка, по уставу он имел право распоряжаться единолично. Имея доступ к корпоративной карте он в течение 2021–2022 гг. оплачивал с нее покупки и снимал наличные, утверждает следствие. Покупки он совершал преимущественно на суммы 20-40 тыс. рублей, заправлял по епархиальной карте автомобиль. Всего он потратил на себя порядка 7 млн рублей корпоративных денег.
Также Вернигор продал за 1,3 млн рублей автомобиль епархии Mitsubishi Pajero, автобус епархии «Неман» за 2,75 млн рублей (на балансе епархии он находился по стоимости 3,7 млн рублей). Среди украденных ценностей у Никона следствие назвало ростовую икону Святой Екатерины стоимостью более 100 тыс. рублей, Евангелие с золотым окладом, икону Богородицы Корсунской. Общий ущерб епископу Никону составил более 900 тыс. рублей.
Кроме того, в феврале 2022 года Вернигон продал земельный участок Никона в Подмосковье за 10 млн рублей. Они поступили на счёт Миронова, которым Вернигор мог управлять по доверенности. Он снял со счета в несколько приемов все деньги и распорядился ими по своему усмотрению.
В конце заседания гособвинение ходатайствовало продлить содержание Вернигора под стражу на время судебного процесса. Сам обвиняемый просил назначить ему домашний арест или иную более мягкую меру пресечения. Он пояснил, что его будет содержать супруга, которая не работает, но занимается продажами в интернете. Суд поддержал гособвинителя и оставил Вернигора в СИЗО до 20 февраля.
В ноябре исполнилось семь месяцев, как Николай Вернигор находится в СИЗО. Поначалу суд назначил ему меру пресечения в виде пребывания под домашним арестом, однако в апреле ужесточил наказание, так как священник нарушил режим. В мае и июле мужчине продлевали арест. 12 сентября Свердловский районный суд Перми в третий раз продлил срок содержания в СИЗО бывшему секретарю Кудымкарской епархии.