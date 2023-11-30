Пермякам придется самим открывать двери в электробусах для экономии электричества

В Перми на автобусном маршруте №81, который обслуживают электробусы, заработает система адресного открытия дверей. Это значит, что водитель не будет открывать двери на остановках, он лишь снимет блокировку. Двери нужно будет открывать самим пассажирам, нажимая на кнопку рядом с ними.