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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Перми 2 декабря запустят систему адресного открытия дверей на маршруте №81

Пермякам придется самим открывать двери в электробусах для экономии электричества

30 ноября 2023, 04:24
Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми 2 декабря запустят систему адресного открытия дверей на маршруте №81

Подобная система работает в новых трамвайных вагонах.

В Перми на автобусном маршруте №81, который обслуживают электробусы, заработает система адресного открытия дверей. Это значит, что водитель не будет открывать двери на остановках, он лишь снимет блокировку. Двери нужно будет открывать самим пассажирам, нажимая на кнопку рядом с ними.

По словам начальника городского Дептранса Анатолия Путина, эта система позволит поддерживать комфортную температуру внутри транспорта: «Зимой салон не будет выстужаться, а летом — нагреваться. Кроме того, снижается энергопотребление».

Автоматического открытия дверей нет на новых трамваях «Лев» и «Львенок», там система хорошо себя зарекомендовала. В Дептрансе отмечают, что адресное открытие дверей могут внедрить и на других маршрутах.

Фото: пресс-служба мэрии Перми
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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