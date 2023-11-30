Предпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Управление капитального строительства Пермского края выбрало подрядчика, который разработает архитектурно-градостроительную концепцию (предпроектная документация) для самого большого футбольного стадиона в краевой столице. Его планируется разместить в Камской долине.
На аукцион подала заявку только одна компания, предложившая выполнить работы за 2,5 млн рублей при начальной цене в 2,9 млн рублей. Работами будет заниматься Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект».
Предпроектные работы нужно выполнить за 90 дней после подписания контракта. Вместимость стадиона составит от 15 до 18 тыс. зрителей.
По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Москве в 2005 году. Ранее она выигрывала госконтракт на разработку проекта для строительства концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе, выполняла проектные работы для ГУП «Московский Метрополитен».