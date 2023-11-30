Предпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи

По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Москве в 2005 году. Ранее она выигрывала госконтракт на разработку проекта для строительства концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе, выполняла проектные работы для ГУП «Московский Метрополитен».