Представители бизнеса отправили более 1000 обращений через портал «Сахалин. онлайн»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Основным контролером онлайн-ресурса является уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области. Бизнес-омбудсмен отслеживает каждую открытую задачу и ход ее решения. Некоторые представители коммерческой сферы, обратившись и получив ответ на «Сахалин.онлайн» однажды, зачастую направляют обращения повторно. Так, основатель базы отдыха «Город Тур» в Ногликском районе Виктор Русинович решил уже несколько проблем с помощью сервиса.
«Наша база расположена вблизи термальных источников в селе Горячие Ключи, и сегодня пользуется большим спросом. Для этого было приложено немало усилий, приходилось и решать проблемы. Еще в начале пути бизнес-омбудсмен помог мне с земельным вопросом. Когда местная администрация завысила стоимость аренды участка в 10 раз, удалось снизить ее обратно. Большую помощь я также получил в вопросе с налоговой инспекцией, без которой я бы по сей день, возможно, ходил по судам. Кроме того, недавно управление МЧС Ногликского района проводило плановую проверку моего объекта по пожарной безопасности. Я попросил принять в ней участие уполномоченного. Он оперативно выехал на место, провел консультации, что очень помогло — проверка закончилась предупреждением», — рассказал руководитель туристической компании.
Чтобы сообщить о проблеме или поделиться предложением, необходимо зайти на портал «Сахалин.онлайн» в раздел «Для бизнеса», выбрать категорию обращения, оставить вопрос и получить ответ в течение 10 дней. Обратиться к омбудсмену также можно через сайт ombudsmanbiz65.ru.
«Сахалинская область — один из немногих регионов, где в числе первых создали электронную платформу по сбору обращений предпринимателей. Важно, что они обрабатываются оперативно, ведь для владельцев бизнеса каждый день на счету. Предприниматели обращаются по вопросам газификации, получения земельных участков и административного давления. Наиболее сложные выносятся на профильные заседания рабочих групп в правительстве региона, далее — на инвестиционный совет при губернаторе», — пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.
Сахалинские предприниматели также могут обратиться с любым вопросом, в том числе по поводу мер поддержки, в центр «Мой бизнес». Владельцам своего дела и тем, кто только планирует ими стать, оказывают более 400 бесплатных услуг благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.