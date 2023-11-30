Представители бизнеса отправили более 1000 обращений через портал «Сахалин. онлайн»

«Наша база расположена вблизи термальных источников в селе Горячие Ключи, и сегодня пользуется большим спросом. Для этого было приложено немало усилий, приходилось и решать проблемы. Еще в начале пути бизнес-омбудсмен помог мне с земельным вопросом. Когда местная администрация завысила стоимость аренды участка в 10 раз, удалось снизить ее обратно. Большую помощь я также получил в вопросе с налоговой инспекцией, без которой я бы по сей день, возможно, ходил по судам. Кроме того, недавно управление МЧС Ногликского района проводило плановую проверку моего объекта по пожарной безопасности. Я попросил принять в ней участие уполномоченного. Он оперативно выехал на место, провел консультации, что очень помогло — проверка закончилась предупреждением», — рассказал руководитель туристической компании.