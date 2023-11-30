С 1 декабря в Перми перестанет курсировать один из автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
С 1 декабря в работу двух автобусных маршрутов Перми вносятся изменения. О них сообщают в городском департаменте транспорта.
Так, на маршрут №13, в связи с высокой нагрузкой, вызванной ремонтом трамвайной линии, будут выведены две дополнительные машины. Это позволит уменьшить интервал движения и снизить загрузку.
Маршрут №59 будет следовать до новой конечной «Планета» без заезда на остановку «Улица Милиционера Власова» (по Мира). Остановка по улице Мира продолжит обслуживаться №13к и 80.
Также с 1 декабря в связи с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута №1т «Заозерье — Центральный рынок» его работа временно приостанавливается. Этот маршрут будет выставлен на торги повторно для определения нового перевозчика.
Кроме того, с 1 декабря в связи с высокой загрузкой маршрутов №69 и №70 на участке между микрорайоном Ива и улицей 1905 года маршрут №33 будет продлён от остановки «Микрорайон Костарёво» до остановки «Улица 1905 года». В департаменте уточняют, что пока маршрут будет работать в тестовом режиме, в дальнейшем расписание планируется скорректировать в зависимости от пассажиропотока.
На маршрутах №11, №37, №38, №75 и №80 изменится расписание движения в течение дня в связи с изменяющимися дорожными условиями. Кроме того, с 1 декабря на маршрутах №37, №38 и №75 сменятся перевозчики. Маршрут №37 станет обслуживать ИП Целоусов, №38 и №75 — ИП Миронов. Также корректировки расписания коснутся автобусов №45 и №54. На маршрутах вводятся дополнительные отправления.