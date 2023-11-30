С 1 декабря в Перми перестанет курсировать один из автобусных маршрутов

Кроме того, с 1 декабря в связи с высокой загрузкой маршрутов №69 и №70 на участке между микрорайоном Ива и улицей 1905 года маршрут №33 будет продлён от остановки «Микрорайон Костарёво» до остановки «Улица 1905 года». В департаменте уточняют, что пока маршрут будет работать в тестовом режиме, в дальнейшем расписание планируется скорректировать в зависимости от пассажиропотока.