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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

С 1 декабря в Перми перестанет курсировать один из автобусных маршрутов

С 1 декабря в Перми перестанет курсировать один из автобусных маршрутов

30 ноября 2023, 14:14
Фото: properm.ru
С завтрашнего дня в работе общественного транспорта Перми произойдут серьезные изменения

С 1 декабря в работу двух автобусных маршрутов Перми вносятся изменения. О них сообщают в городском департаменте транспорта.

Так, на маршрут №13, в связи с высокой нагрузкой, вызванной ремонтом трамвайной линии, будут выведены две дополнительные машины. Это позволит уменьшить интервал движения и снизить загрузку.

Маршрут №59 будет следовать до новой конечной «Планета» без заезда на остановку «Улица Милиционера Власова» (по Мира). Остановка по улице Мира продолжит обслуживаться №13к и 80.

Также с 1 декабря в связи с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута №1т «Заозерье — Центральный рынок» его работа временно приостанавливается. Этот маршрут будет выставлен на торги повторно для определения нового перевозчика.

Кроме того, с 1 декабря в связи с высокой загрузкой маршрутов №69 и №70 на участке между микрорайоном Ива и улицей 1905 года маршрут №33 будет продлён от остановки «Микрорайон Костарёво» до остановки «Улица 1905 года». В департаменте уточняют, что пока маршрут будет работать в тестовом режиме, в дальнейшем расписание планируется скорректировать в зависимости от пассажиропотока.

На маршрутах №11, №37, №38, №75 и №80 изменится расписание движения в течение дня в связи с изменяющимися дорожными условиями. Кроме того, с 1 декабря на маршрутах №37, №38 и №75 сменятся перевозчики. Маршрут №37 станет обслуживать ИП Целоусов, №38 и №75 — ИП Миронов. Также корректировки расписания коснутся автобусов №45 и №54. На маршрутах вводятся дополнительные отправления.

#Пермская езда#Транспорт#Автобусы#Расписание#Расписание маршрутов#Расписание автобусов
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