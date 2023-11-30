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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:06

С 2024 года техосмотр подорожает в Кемеровской области

С 2024 года в Кузбассе подорожает техосмотр

30 ноября 2023, 06:04
Фото: unsplash.com

С 2024 года техосмотр подорожает в Кемеровской области

Стоимость оказания этой услуги может сильно отличаться.

В 2024 году в Кемеровской области подорожает проведение технического осмотра автомобилей. Об этом стало известно из постановления, подписанного первым заместителем губернатора Ильей Середюком.

Предельная плата за техосмотр легковой машины составит 947 рублей (в текущем году — 913 рублей), за автомобиль с более чем восемью пассажирскими местами и массой до пяти тонн — 1 621 рубль (сейчас — 1 563 рубля). Подорожает и техосмотр грузовых автомобилей, в зависимости от категории, — на 50-400 рублей.

Конечная стоимость техосмотра может варьироваться, так как станции техобслуживания обязаны покупать лицензию на эту услугу на год, а цена для потребителей формируется с расчетом на окупаемость, сообщает VSE42.Ru.

#Авто
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