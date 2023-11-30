С 2024 года в Кузбассе подорожает техосмотр

Предельная плата за техосмотр легковой машины составит 947 рублей (в текущем году — 913 рублей), за автомобиль с более чем восемью пассажирскими местами и массой до пяти тонн — 1 621 рубль (сейчас — 1 563 рубля). Подорожает и техосмотр грузовых автомобилей, в зависимости от категории, — на 50-400 рублей.