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«Сбербанк» запустит пилотный проект цифровой трансформации в Сахалинской области

30 ноября 2023, 09:32
Островной регион при поддержке ПАО «Сбербанк» займется реализацией пилотного проекта ускоренной технологической трансформации. «ИИ Сахалин» — это инициатива внедрения искусственного интеллекта в управление регионом. Решение озвучили на международной конференции Сбера AI Journey 2023.

«Проект „ИИ Сахалин“ открывает новый этап в развитии масштабного применения искусственного интеллекта в нашей стране. Мы ставим перед собой важную цель: создать регион-маяк с решениями на основе искусственного интеллекта во всех сферах деятельности. И вместе с руководством региона мы стремимся улучшить инфраструктуру, повысить благополучие и качество жизни местных жителей. Уверен, что накопленный опыт и стремление Сахалинской области к управлению регионом на основе больших данных вместе с технологическими решениями и компетенциями Сбера ускорят выполнение этой амбициозной задачи», — подчеркнул президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

«ИИ Сахалин», или «Остров технологий» — проект по трансформации Сахалинской области в лидирующий регион России по уровню внедрения искусственного интеллекта в его управление на основе больших данных (Big Data). Эксперты сконцентрируют ИИ-технологии Сбера и всей страны на территории Сахалинской области, выделят физические площадки апробации этих решений, а также раскроют все факторы развития ИИ, в особенности инфраструктуру, регулирование и кадры.

«Сахалинская область уже несколько лет поэтапно идет по пути цифровой трансформации и все больше переходит к управлению регионом на основе данных. Но на этом трансформация Сахалинской области не заканчивается. Наоборот, это создает уникальные возможности по интеграции ИИ в большие потоки данных региона. Именно поэтому мы рады объединиться со Сбером в рамках проекта по трансформации Сахалинской области в лидирующий регион по ИИ. Отмечу, что внедрение ИИ-решений не является самоцелью. Нам важно раскрыть возможности ИИ по обеспечению безопасной и комфортной среды для жителей и гостей региона, по повышению качества здравоохранения и государственных услуг», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Перед Сахалинской областью стоит важная задача: уже в 2024 году регион должен представить первые результаты внедрения проекта „ИИ Сахалин“. Полученный опыт будет оценён на дискуссионной площадке AI Journey 2024. Планируется, что успешные решения в области ИИ будут тиражироваться на другие регионы страны», — добавил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Сбер совместно с правительством Сахалинской области и Сахалинским государственным университетом открыл Сахалинский центр искусственного интеллекта. Первые результаты центра представили на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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