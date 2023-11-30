Скончался последний носитель традиций манси Вишеры Алексей Бахтияров

Алексей Бахтияров родился на Чувальском хребте в семье коренных жителей Уральских гор Бахтияровых в январе 1955 года. Всю свою жизнь Алексей провел там, где родился — в горах, в тайге. В молодые годы пас с отцом оленьи стада, работал с геологами Мойвинской партии, возил по тайге и горам грузы на лошадях и оленьих упряжках. После смерти в 1997 г. предыдущего главы рода Николая Якимовича Бахтиярова его подросшие сыновья окончательно забросили свой старинный оленеводческий промысел. Некогда многочисленное поголовье домашних оленей быстро сошло на нет.