Скончался последний носитель традиций манси Вишеры Алексей Бахтияров

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Published Сегодня, 04:32
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Утром 29 ноября скончался Алексей Бахтияров — глава рода вишерских манси. Об этом сообщает заповедник «Вишерский» в своем официальном паблике.
Алексей Бахтияров родился на Чувальском хребте в семье коренных жителей Уральских гор Бахтияровых в январе 1955 года. Всю свою жизнь Алексей провел там, где родился — в горах, в тайге. В молодые годы пас с отцом оленьи стада, работал с геологами Мойвинской партии, возил по тайге и горам грузы на лошадях и оленьих упряжках. После смерти в 1997 г. предыдущего главы рода Николая Якимовича Бахтиярова его подросшие сыновья окончательно забросили свой старинный оленеводческий промысел. Некогда многочисленное поголовье домашних оленей быстро сошло на нет.
С 1997 года Алексей работал в заповеднике «Вишерский».
В 2021 году он вышел на заслуженный отдых, но связи с заповедником не прервал. Алексей по-прежнему жил на кордоне Лиственничный вместе со своим сыном Николаем, иногда перебирался ближе к людям и проживал в урочище «71 квартал», на территории гостевого дома заповедника. Последние годы Бахтияров болел.
Вишерский Урал — последний на землях Пермского края район компактного проживания представителей древнего народа манси. Вся южная и центральная часть заповедника, простирающаяся от гор Мартай и Нятай Тумп в сторону Большой Мойвы и Ниолса, — родовые угодья мансийского рода Бахтияровых.