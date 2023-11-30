Слухи о строительстве под Пермью логистического центра Wildberries оказались правдой

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Официально подтвердилась информация о строительстве нового логистического комплекса маркетплейса Wildberries в Перми. Месяц назад об уже совершенной сделке писал «КоммерсантЪ-Прикамье». Сегодня, 30 ноября, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соответствующее соглашение.
Современный логистический комплекс будет построен с привлечением инвестиций Wildberries, Его площадь составит около 170 тыс. кв. м. Проект по возведению объекта будет претендовать на получение статуса «приоритетный». По словам Татьяны Бакальчук, появление логистического центра поможет предпринимателям Прикамья быстрее и удобнее работать, также это приведет к росту инвестиционной активности в регионе.
Ранее стало известно, что новый объект появится недалеко от аэродрома Фролово в Пермском районе. Участок, на котором он расположится, находится на Нестюковском тракте.