Слухи о строительстве под Пермью логистического центра Wildberries оказались правдой

Современный логистический комплекс будет построен с привлечением инвестиций Wildberries, Его площадь составит около 170 тыс. кв. м. Проект по возведению объекта будет претендовать на получение статуса «приоритетный». По словам Татьяны Бакальчук, появление логистического центра поможет предпринимателям Прикамья быстрее и удобнее работать, также это приведет к росту инвестиционной активности в регионе.