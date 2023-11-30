properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Власти подтвердили, что под Пермью появится логистический центр Wildberries

Слухи о строительстве под Пермью логистического центра Wildberries оказались правдой

30 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI

Власти подтвердили, что под Пермью появится логистический центр Wildberries

Площадь комплекса составит около 170 тыс. кв. м.

Официально подтвердилась информация о строительстве нового логистического комплекса маркетплейса Wildberries в Перми. Месяц назад об уже совершенной сделке писал «КоммерсантЪ-Прикамье». Сегодня, 30 ноября, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соответствующее соглашение.

Современный логистический комплекс будет построен с привлечением инвестиций Wildberries, Его площадь составит около 170 тыс. кв. м. Проект по возведению объекта будет претендовать на получение статуса «приоритетный». По словам Татьяны Бакальчук, появление логистического центра поможет предпринимателям Прикамья быстрее и удобнее работать, также это приведет к росту инвестиционной активности в регионе.

Ранее стало известно, что новый объект появится недалеко от аэродрома Фролово в Пермском районе. Участок, на котором он расположится, находится на Нестюковском тракте.

Wildberries построит под Пермью логистический центр. Рассказываем где
Узнать подробнее
Читайте также:
За рубку новогодней ели в лесничествах Прикамья придется платить большеВыпуск известного телешоу «Квартирный вопрос» впервые сняли в Перми
#Общество#Пермь#Логистический центр#Wildberries
Подпишитесь
Пермскому священнику Николаю Вернигору вменили кражи на 22 миллиона рублей
Сегодня, 12:16
Предпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи
Сегодня, 08:39
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 10:35
Суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским в России
Сегодня, 12:32
Главные горнолыжные курорты Пермского края: где отдохнуть и сколько это стоит
Сегодня, 11:08
Пермская галерея анонсировала прощальные экскурсии, но попасть на них вы не сможете
Сегодня, 08:06