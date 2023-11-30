Служивший по контракту житель Краснокамска убит на СВО

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
В Благовещенской церкви в Перми вчера, 29 ноября, в 13:00, состоялось прощание с рядовым из Краснокамска. Известно, что 53-летний Михаил Светлаков проходил службу по контракту. Мужчина родился 2 апреля 1970 года. Он погиб во время боевых действий в зоне проведения СВО, сообщили в пресс-службе Краснокамского городского округа в социальной сети «ВКонтакте».
СВО началась 24 февраля прошлого года. О погибших военнослужащих со стороны России сообщают местные чиновники, а также родственники убитых. Информация об общем числе погибших давно не разглашается.