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В Краснокамске простились с 53-летним рядовым, погибшим на СВО

Служивший по контракту житель Краснокамска убит на СВО

30 ноября 2023, 02:15
Фото: пресс-служба администрации Краснокамского городского округа

В Краснокамске простились с 53-летним рядовым, погибшим на СВО

Дата гибели мужчины не сообщается.

В Благовещенской церкви в Перми вчера, 29 ноября, в 13:00, состоялось прощание с рядовым из Краснокамска. Известно, что 53-летний Михаил Светлаков проходил службу по контракту. Мужчина родился 2 апреля 1970 года. Он погиб во время боевых действий в зоне проведения СВО, сообщили в пресс-службе Краснокамского городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

СВО началась 24 февраля прошлого года. О погибших военнослужащих со стороны России сообщают местные чиновники, а также родственники убитых. Информация об общем числе погибших давно не разглашается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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