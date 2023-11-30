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Со 2 декабря запустят электропоезда до горнолыжных курортов «Губаха» и «Такман»

Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края

30 ноября 2023, 03:00
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

Со 2 декабря запустят электропоезда до горнолыжных курортов «Губаха» и «Такман»

Ранее горнолыжные комплексы анонсировали открытие сезона в эти выходные.

В Прикамье со 2 декабря запустят электропоезда до горнолыжных курортов «Губаха» и «Такман». «Ласточки» будут курсировать по выходным и праздничным дням, кроме 30, 31 декабря и 1 января.

Стоимость проезда до «Губахи», включая автобус от станции, составит 492 рубля. Со 2 по 9 декабря отправление со станции Пермь-2 в 6:59, прибытия на станцию Углеуральская в 9:36, а к горнолыжному центру — в 10:06. С 10 декабря и далее отправление со станции Пермь-2 в 7:04, прибытие на Углеуральскую в 9:38, на «Губаху» — в 10:06.

Без заказного автобуса от станции, но с учетом городского общественного транспорта, путь до Чусового обойдется от 312 рублей. Электрички будут ходить ежедневно, в 8:40 со станции Пермь-2. За проезд в заказном автобусе со станции до курорта «Такман» нужно будет дополнительно заплатить 75 рублей.

В пресс-службе АО «Пермская пригородная компания» также напоминают жителям и гостям региона, что на проезд в электричках действуют все виды льгот и до конца этого года можно получить кэшбек по оплате в приложении через «Систему быстрых платежей».

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#Общество#Пермская езда#Пермь#Ласточка#Горнолыжный комплекс#Свжд
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