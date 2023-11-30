Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края

Стоимость проезда до «Губахи», включая автобус от станции, составит 492 рубля. Со 2 по 9 декабря отправление со станции Пермь-2 в 6:59, прибытия на станцию Углеуральская в 9:36, а к горнолыжному центру — в 10:06. С 10 декабря и далее отправление со станции Пермь-2 в 7:04, прибытие на Углеуральскую в 9:38, на «Губаху» — в 10:06.