Сразу 8 пермских проектов стали лауреатами «Russian Event Awards»

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Напомним, первую премию «REA» провели в 2012 году. Организаторы тогда заявили, что конкурс направлен на поиск наиболее успешных проектов в сфере событийного туризма. С тех пор премия набирает обороты, рассказывает об этих проектах широкой общественности и привлекает внимание бизнеса и властных структур.
В этом году в финал прошло более 330 проектов. 327 из них были российскими и 7 белорусскими. Всего же подавалось более 600 заявок.
Прикамье туристическое
Событийный туризм в Пермском крае буквально расцветает. Так, в прошлом году регион принял 820 000 туристов — что стало рекордом. При этом рост турпотока составил 13%.
Отдельного упоминания заслуживает гранд-финал III сезона конкурса «Мастера гостеприимства», собравший в Перми более 120 финалистов из 42 субъектов РФ. К слову, лауреаты и участники конкурса позитивно оценили развитие туристической инфраструктуры Прикамья, а также усилия, которые прилагаются в данном направлении администрацией региона. Здесь разрабатываются новые туристические маршруты, осваивается гастрономический и индустриальный туризм, возрождаются исторические традиции, в том числе кулинарные.
Фестиваль «Зов Пармы» — III место в номинации «Лучшее этнокультурное событие»
Этно-ландшафтный фестиваль проводится в Чердынском районе уже 13 лет. Собирает он любителей народного творчества, ремёсел, реконструкторов и просто тех, кому интересны народные промыслы и традиции. К слову, Чердынь — древнейший город на Урале, основанный в 1451 году, а первое городище появилось здесь в 9 веке.
На пару дней туристы погружаются в русское Средневековье: учатся ремеслам, стрельбе из лука, ковке монет, принимают участие в народных играх и обрядах. С другой стороны, здесь открывается площадка для экспериментов: на большой сцене выступают музыканты со всей России, представляющие различные направления жанра фолк.
Фестиваль исторической реконструкции «Железный город» — I место в номинации «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма»
«Железный город» — мероприятие в популярном современном формате «живая история». На фестивале ведётся наглядное повествование о средневековом металлургическом производстве на Урале. Кроме лекций по ремёслам, археологии и истории, в рамках фестиваля проводятся экскурсии, мастер-классы и концерты, на которых используются аутентичные инструменты.
Примечательно, что местом проведения фестиваля выбрана площадка рядом с Саламатовским городищем — известным археологическим памятником.
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» — Гран-при в категории «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении»
Крестовая — невысокая (471 метр), но очень живописная гора, получившая название из-за железного креста, когда то установленного на вершине.Сегодня это одно из популярнейших туристических мест Пермского края.
С 2012 года сюда приезжают энтузиасты из театров не только Губахи (город, раскинувшийся на склоне горы), но и из Перми, Челябинска и даже Подмосковья.
Особенно полюбились зрителям балеты на закате, посмотреть их приезжают из разных регионов нашей страны: у сцены на горе отсутствует задник, и зрителю открывается потрясающий пейзаж.
Фестиваль «БИАРМИЯ» — II место в этой же номинации
Биармия (Бьярма) — легендарная северная страна, о которой говорится в разных сказаниях, в том числе — в карело-финском эпосе «Калевала». Именно мифическую составляющую постарались подчеркнуть организаторы фестиваля. Они грамотно использовали красоты северной природы, на фоне которых развернули своё повествование.
Фестиваль имеет не только историческую, но и практическую жилку. Например, туристы могут сами сделать аутентичный сувенир или написать письмо с помощью старинной азбуки амбур, созданной Стефаном Пермским в 14 веке и использовавшейся, в том числе, для тайнописи.
Летний фестиваль «Город встреч» — II место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек»
«Город встреч» — это площадка для творчества, густо замешанного на любви к родному краю. Не случайно даже направления фестиваля называются: «Пермистика», «Пермьфоманс» и «Перманентность».
Организаторы фестиваля постарались сплести воедино традиции и инновации. Они используют местную топонимику и мифологию, а параллельно продвигают экологические и культурные идеи.
«Строганов Фест На Каме» — III место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства».
Несмотря на молодость (первый фестиваль провели в прошлом году), мероприятие уже обзавелось фанатами. Организаторы заявляют, что ключевой задачей феста является «приобщение к истории и наследию строгановских вотчин через музыку».
По словам авторов идеи, Строгановы (XVI — нач. XX вв.) были первыми, кто попытался создать социально-ответственный бизнес. Они внедряли доступные на тот момент социальные технологии для улучшения жизни, в первую очередь — для рабочих своих предприятий.
Сегодня «Строганов Фест» — это мультижанровая арт-площадка, на которой можно ознакомиться с историей во всех смыслах, в том числе — попробовав на вкус традиционные для этих мест блюда.
Гастрономический фестиваль «Курица или яйцо» — II место в номинации «Лучшая идея туристического события»
Этот проект был разработан МАУК «Чайковский центр развития культуры», объединяющим 15 культурно-досуговых центров. Сотрудники центра регулярно ищут новые формы взаимодействия с аудиторией, одной из них стал фестиваль «Курица или яйцо». И, судя по высокой оценке жюри конкурса, реализация не за горами.
ГБУ ПК «Центр развития туризма» — I место в номинации «Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий»
Сотрудники этого центра взаимодействуют не только с туристами, но и с органами власти, муниципалитетами и представителями туристического бизнеса Пермского края. Подобная «сеть» позволяет выстроить диалог между туроператорами, туристами, объектами показа, организаторами мероприятий и представителями креативных индустрий. Основная задача Центра: информирование гостей и жителей Прикамья о туристических возможностях региона.
Особо отмечается грамотное использование специалистами этого учреждения интернет-пространства. Группы, посвящённые деятельности центра есть в социальных сетях и на других платформах: Вконтакте, Телеграм, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Rutube. Это расширяет возможности пользователей, планирующих поездку в Пермский край.
Отметим, что 8 проектов — малая часть того, над чем работают в Пермском крае для развития туристической сферы. Не случайно глава региона Дмитрий Манохин подчеркнул в одном из интервью, что туризм превращается в одно из направлений развития краевой экономики.