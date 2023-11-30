Сразу 8 пермских проектов стали лауреатами «Russian Event Awards»

Этно-ландшафтный фестиваль проводится в Чердынском районе уже 13 лет. Собирает он любителей народного творчества, ремёсел, реконструкторов и просто тех, кому интересны народные промыслы и традиции. К слову, Чердынь — древнейший город на Урале, основанный в 1451 году, а первое городище появилось здесь в 9 веке.