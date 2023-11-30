Суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским в России

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Министерство юстиции РФ добилось в суде запрета «Международного общественного движения ЛГБТ» и его подразделений. Движение признали экстремистским и запретили его деятельность на территории России. Минюст посчитал, что движение возбуждает социальную и религиозную рознь на территории РФ. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности. Журналистов допустили только на оглашение решения.
При этом ответчика на заседании не было — был только Минюст. ЛГБТ-активисты создали организацию с названием «Международного общественного движения ЛГБТ», чтобы принять участие в процессе, но им запретили. До этого никакого «Международного общественного движения ЛГБТ» не существовало.
В декабре 2022 года в России вступил в силу закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних.