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Updated Сегодня, 12:38

Суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским в России

Суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским в России

30 ноября 2023, 12:32
Фото: fusionbrain.ai
Судебный процесс был закрытым от слушателей и СМИ.
Сюжет
ЛГБТ

Министерство юстиции РФ добилось в суде запрета «Международного общественного движения ЛГБТ» и его подразделений. Движение признали экстремистским и запретили его деятельность на территории России. Минюст посчитал, что движение возбуждает социальную и религиозную рознь на территории РФ. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности. Журналистов допустили только на оглашение решения.

При этом ответчика на заседании не было — был только Минюст. ЛГБТ-активисты создали организацию с названием «Международного общественного движения ЛГБТ», чтобы принять участие в процессе, но им запретили. До этого никакого «Международного общественного движения ЛГБТ» не существовало. 

В декабре 2022 года в России вступил в силу закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних.

#Общество#ЛГБТ#Лгбт-движение
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