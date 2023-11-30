«Т Плюс» выпустила уникальную книгу с ранее не издававшимися сказками малых народов

Рецензию к «Тёплым сказкам» написала кандидат филологических наук, автор книги «Введение в мифологию» и «Славянские мифы: от Велеса и Мокши до птицы Сирин и Ивана Купалы» Александра Баркова, отметив, что сказка появилась во времена, когда ещё не было земледелия, и до сих пор сопровождает человека. Поэтому именно в сказках собрана не только культура, но и история целых поколений и народов.