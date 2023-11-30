Цифровой прорыв: как в Сахалинской области развивают IT-индустрию

«В каждом регионе много красивых мест. Вы можете посетить их самостоятельно. Но наше сообщество объединяет туристическую информацию в одном месте, чтобы вы знали, куда, как и с кем можно отправиться в путешествие в родном регионе. „Идилесом“ — это сайт, который помогает людям ходить в походы и ездить в красивые места в родном регионе. Вместе с нашим сообществом мы делаем карты, собираем актуальную информацию о маршрутах, помогаем друг другу найти спутников или проводников. Каждое такое путешествие — это история о необыкновенных пейзажах, увиденных в дороге; встречах с людьми и дикой природой; ситуациях, когда вы преодолели невозможное и стали лучше. Мы создаем „Идилесом“, чтобы у каждого была возможность наполнить свою жизнь приключениями и путешествиями в Сахалинской области», — поделился разработчик проекта Иван Запорожец.