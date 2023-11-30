В Лысьве местная жительница замучила пятилетнего сына голодом до смерти

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Завершено расследование дела о смерти пятилетнего мальчика из Лысьвы. Ребёнок умер от голода и из-за несвоевременной медпомощи, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Его 37-летняя мать уличена в совершении общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
С января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина, проживая и находясь совместно со своим 5-летним сыном, перестала его кормить и лишила возможности получить квалифицированную медпомощь. Это повлекло смерть ребёнка.
В отношении женщины в ходе следствия была назначена и проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что она страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.
Следователями в адрес органов внутренних дел и медицинской организации внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам рассмотрения представлений трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.