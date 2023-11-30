В Лысьве местная жительница замучила пятилетнего сына голодом до смерти

В отношении женщины в ходе следствия была назначена и проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что она страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.