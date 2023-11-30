В Перми начали слушать дело о присвоении денег из бюджета «Роскосмоса»

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Published Сегодня, 06:16
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Свердловский районный суд сегодня, 30 ноября, приступил к слушаниям по делу о растрате денег «Роскосмоса» во время перевооружения одного из цехов пермской компании «Протон-ПМ». Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, его заместитель Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники ООО «Солвер», генеральный конструктор воронежской компании Радислав Бирбраер, ее учредитель компании Елена Рогатова и исполнительный директор Павел Саликов.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, судья Татьяна Хаснуллина в начале процесса заявила, что запланированы заседания по делу минимум на три месяца — декабрь, январь и февраль.
Интересы Голдобина и Щенятского представляют адвокаты по назначению. Основных фигурантвы заключили соглашения с защитниками Гособвинение представляет прокурор Сергей Бусов.
В начале заседания Щенятский ходатайствовал об отложении судебного заседания по причине того, что его защитник по назначению занят в другом процессе в Юрге. Также он попросил отозвать кандидатуру адвоката по назначению и попросил пять дней на заключение соглашения с другими адвокатами. Ранее защита просила вернуть обвинительное заключение в прокуратуру.
Также он ходатайствовал в отсутствии защитника о снятии ареста с его имущества. Речь идёт о квартире, парковочном месте и общедомовом имуществе, а также автомобиле с прицепом. Арест на находящуюся в ипотеке квартиру и на долю в общедомовом имуществе он назвал незаконным, так как этим нарушены права третьих лиц.
Судья Хаснуллина обратила внимание, что защитника ранее уведомляли о датах судебного заседания и у него есть ещё один адвокат по назначению. Судья объявила перерыв в судебном заседании до 5 декабря.
Судья Татьяна Хаснуллина ранее отказала обвиняемым в возвращении дела в прокуратуру. На предварительном слушании 14 ноября была применена мера пресечения в виде залога по 1 млн рублей каждому и отменен домашний арест.
Дело было возбуждено в ноябре 2021 года по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил более 195,8 млн рублей. Эти деньги были выделены компании Госкорпорацией «Роскосмос» для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства ПАО «Протон-ПМ».
В окончательной редакции обвинения квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц), следует из документов суда, речь идет о четырех госконтрактах из которых были похищены деньги. Следствие полагает, что при реализации заключенного с компанией «Солвер» госконтракта предприятию в Лядах было поставлено китайское оборудование производства Хэбэйской компании DJIA (Динцзя). Это привело к срыву госпрограммы по модернизации производства, существенному нарушению условий государственного контракта, поставке оборудования, не соответствующего требованиям технического задания. Этим обвиняемые нарушили интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей.
Реконструкция и перевооружение заготовительного, механосборочного и испытательного производства (корпуса № 58, 30А, 1, 2 и 44)» ПАО «Протон-ПМ» проводилось в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2010–2020 годы».