В Перми начали слушать дело о присвоении денег из бюджета «Роскосмоса»

В окончательной редакции обвинения квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц), следует из документов суда, речь идет о четырех госконтрактах из которых были похищены деньги. Следствие полагает, что при реализации заключенного с компанией «Солвер» госконтракта предприятию в Лядах было поставлено китайское оборудование производства Хэбэйской компании DJIA (Динцзя). Это привело к срыву госпрограммы по модернизации производства, существенному нарушению условий государственного контракта, поставке оборудования, не соответствующего требованиям технического задания. Этим обвиняемые нарушили интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей.