В Перми с 8 по 10 декабря пройдёт более десятка событий из программы «Пермь-300»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
На 2022–2025 годы Пермь стала сердцем Первой телевизионной лиги КВН — здесь проходят все игры. 9 ноября пройдёт телевизионная запись игр, а 8 декабря существует возможность первыми увидеть игру, билеты стоят 1 000 рублей (оставшиеся билеты на телевизионный финал — 5 000 рублей). У вас есть возможность увидеть подготовку команд к телевизионной съемке, а также послушать шутки, которые не войдут в эфир. Первый раз в Перми Первая телевизионная лига проводит открытую генеральную репетицию.
Ведущий — Леонид Слуцкий, тренер сборной России по футболу в 2015–2016 годах. Имеет опыт выступлений в играх КВН в качестве специального гостя. Билеты можно приобрести по ссылке.
Главное джазовое событие юбилея Перми пройдет 8 и 9 декабря — в эти дни состоится XVIII фестиваль «Джаз-лихорадка», посвященный 300-летию Перми. На нём выступят лучшие джазовые вокалистки страны, а также коллективы из Москвы, Новосибирска, Ижевска и Перми. В конце каждого дня фестиваля будут открываться двери джаз-клуба «Хрустальный лев». Программа фестиваля включает в себя шесть событий, билеты можно приобрести здесь.
Фестиваль медиаискусства «Просвет» пройдёт в третий раз. Впервые все площадки расположатся в шаговой доступности друг от друга и образуют фестивальный кластер. Помимо инсталляций, гости фестиваля побывают на концерте и образовательной программе.
Площадками фестиваля станут музей «Россия — моя история» (Речной вокзал), «Завод Шпагина» и пространство перед ним. На Речном вокзале в течение двух дней будет работать мультимедиа галерея — с помощью проекционного оборудования и светодиодных экранов художники создадут цифровые миры, рассказывающие об отношении культуры, человека и технологий. Впервые за долгое время для свободного посещения будет открыта территория социокультурного пространства «Завод Шпагина», где разместятся часть инсталляций и пройдёт концерт. Также в «Точке кипения» заработает образовательная площадка.
Вход свободный и бесплатный, на концерт необходима предварительная регистрация.
Спектакль-открытка с любовью к Перми и нашим родителям, специальная постановка к 300-летию Перми. Авторы спектакля «Гостиница „Центральная“» рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» через три временных пласта: 40-е, 60-е годы, современность. Разные поколения «соединяет» в одном пространстве оригинальный ход: зрители словно оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев, про Пермь и её жителей. Билеты на спектакль доступны по ссылке.
Проект «Оружие Победы» является одним из флагманских мероприятий в праздновании 300-летия Перми и призван познакомить жителей Пермского края и гостей региона с промышленной историей Перми и Прикамья, вкладом промышленных предприятий города в развитие экономики страны и укрепление ее обороноспособности.
Посетители выставки могут увидеть продукцию военного времени, выпускавшуюся на разных предприятиях, в их числе пушки, снаряды, пороховые заряды для знаменитых «Катюш», предметы военной экипировки, ордена и медали, производившиеся на Краснокамском монетном дворе и другие изделия заводов Перми и Пермского края.
Отдельно представлен и комплекс современных оборонных предприятий города, некоторые из которых появились в послевоенный период и сыграли значительную роль в создании отечественной ракетно-космической техники. Здесь можно увидеть двигатели для ракет, самолетов и вертолетов, модели этих изделий и артиллерийских систем, аппаратуру для связи, предметы защиты и армейского снаряжения и другие материалы.
С октября 2023 года работает новая выставка «Мы защищаем свой родной дом». Вход свободный и бесплатный, есть возможность записаться на экскурсию.
В октябре музей современного искусства начал работу в новом здании в центре Перми — это стало одним из инфраструктурных проектов 300-летия Перми. В музее уже работают выставки «И да и нет» — первая в истории PERMM постоянная экспозиция из музейной коллекции, «Хранители огня» — удивительное путешествие по пермской музыкальной жизни, «Баньян» — масштабная инсталляция художника Дмитрия Булныгина, поднимающая проблему доступности чистой питьевой воды, «Антиформа» автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как «Гелендваген».
Купить билеты и заказать экскурсии можно на сайте музея.
Выездная выставка Пермской государственной художественной галереи. Открытие состоит 8 декабря. Галерея объединяет в одном проекте экспонаты, чтобы рассказать историю территории во всем многообразии взаимосвязей исторических процессов и представить ключевые смыслы территории.
На выставке будут представлены экспонаты, связанные с феноменом пермской деревяной скульптуры и пермским звериным стилем, иконопись, декоративно-прикладное искусство, искусство периода формирования Советского государства, коми-пермяцкие костюмы, эскизы к балетам и даже сасанидское блюдо, найденное в кладе на территории Пермского края — этот экспонат из собрания Государственного Эрмитажа будет выставлен в Перми впервые. Билеты на выставку есть по ссылке.
На все события с билетами действует Пушкинская карта.
Архитектурную подсветку на всем протяжении Комсомольского проспекта от Соборной площади до памятника «Миг на взлёте», реконструированные эспланаду и набережную, улицы Ленина и Сибирскую. Также полюбуйтесь новогодним убранством улиц и площадей, Парка Горького.