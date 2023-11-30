В Перми с 8 по 10 декабря пройдёт более десятка событий из программы «Пермь-300»

Площадками фестиваля станут музей «Россия — моя история» (Речной вокзал), «Завод Шпагина» и пространство перед ним. На Речном вокзале в течение двух дней будет работать мультимедиа галерея — с помощью проекционного оборудования и светодиодных экранов художники создадут цифровые миры, рассказывающие об отношении культуры, человека и технологий. Впервые за долгое время для свободного посещения будет открыта территория социокультурного пространства «Завод Шпагина», где разместятся часть инсталляций и пройдёт концерт. Также в «Точке кипения» заработает образовательная площадка.