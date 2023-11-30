В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд

За ночь в Перми выпало еще 5 мм осадков, высота снежного покрова вернулась к отметке 30 см. Таким образом, за третью декаду ноября в Перми выпало уже 52 мм осадков, что составляет почти всю месячную норму ноября. И почти все это выпало в виде снега. Это даже больше, чем во второй декаде декабря прошлого года (когда выпало 47 мм за декаду). Последний раз такое количество снега за декаду выпадало 13 лет назад, в первой декаде декабря 2010 года. По краю больше всего за ночь выпало в Кунгуре (6 мм), а за декаду — в Оханске (61 мм), что существенно больше месячной нормы ноября для этой метеостанции