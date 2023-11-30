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В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд

В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд

30 ноября 2023, 05:38
Фото: properm.ru
Максимальный снежный покров сейчас отмечают в юго-западной части Прикамья.

В Перми за декаду выпало 52 мм осадков, что составляет почти всю месячную норму ноября. В последний раз за десять дней такое количество осадков выпадало в 2010 году, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

За ночь в Перми выпало еще 5 мм осадков, высота снежного покрова вернулась к отметке 30 см. Таким образом, за третью декаду ноября в Перми выпало уже 52 мм осадков, что составляет почти всю месячную норму ноября. И почти все это выпало в виде снега. Это даже больше, чем во второй декаде декабря прошлого года (когда выпало 47 мм за декаду). Последний раз такое количество снега за декаду выпадало 13 лет назад, в первой декаде декабря 2010 года. По краю больше всего за ночь выпало в Кунгуре (6 мм), а за декаду — в Оханске (61 мм), что существенно больше месячной нормы ноября для этой метеостанции

Высота снежного покрова сейчас распределяется по краю весьма необычно: максимум находится на юго-западе (в Оханске 36 см, в Осе 33 см), и на западе (в Кудымкаре 35 см). А в традиционно самых снежных местах — Чердыни и Губахе всего 23 см.

Много снега также на юго-востоке у границы со Свердловской областью, на западе на границе с Кировской областью и конечно в горах.

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#Общество#Погода#Снег#Снег упал
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