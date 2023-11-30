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В Пермском крае появились еще шесть комплексов фиксации нарушений на дорогах

В Пермском крае появились еще шесть комплексов фиксации нарушений на дорогах

30 ноября 2023, 09:41
Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края
После регистрации нарушения информация о нем приходит владельцу автомобиля.

В Пермском крае в текущем году появилось еще шесть мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Автомобили оборудованы программно-аппаратным комплексом «Кибер Шериф», ежедневно фиксирующим несколько десятков нарушений скоростного режима. Система работает на дорогах региона с декабря 2022 года.

В пресс-службе Минтранса Прикамья рассказали, что комплексы запущены для профилактики нарушения правил дорожного движения и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Они фиксируют факт нарушения, после чего владелец автомобиля получает уведомления об этом факте. Необходимые документы для вынесения постановлений о выявленных нарушениях согласованы в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю.

Первый комплекс отслеживал нарушения на участке региональной дорожной сети с высокой концентрацией ДТП — маршрут пролегал по автодорогам Пермь — Березники и Пермь — Екатеринбург. Новые маршруты движения всех мобильных комплексов составлены исходя из предоставленной региональным управлением ГИБДД информации о местах концентрации ДТП за 2022 и 2023 годы, а также потенциально аварийно-опасных участков дорог в текущем году. Учитывается и сезонность, с октября по март, по итогам прошедших трех лет.

Для контроля с помощью системы «Кибер Шериф» выбраны следующие дороги:

  • Восточный обход Перми,
  • Пермь — Березники,
  • Кунгур — Соликамск,
  • Соликамск — Красновишерск,
  • Полазна — Чусовой,
  • Большая Соснова — Частые,
  • Нестюковский тракт,
  • шоссе Космонавтов (ул. Промышленная — ул. Аэродромная),
  • Пермь — Усть-Качка,
  • Оса — Чернушка,
  • Чернушка — Куеда,
  • Пермь — Екатеринбург,
  • М-7 «Волга» (подъезд к Перми),
  • Нытва — Кудымкар,
  • Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Сейчас в подведомственное Минтрансу учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» проводится набор водителей этих автомобилей. Можно стать оператором одного из мобильных комплексов в Перми или Чайковском, если у вас есть водительское удостоверение категории B. Подробнее узнать о вакансии можно по телефону 8(342) 236-08-46.

#Новости компаний#Пермь
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