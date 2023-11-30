В Пермском крае появились еще шесть комплексов фиксации нарушений на дорогах

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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В Пермском крае в текущем году появилось еще шесть мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Автомобили оборудованы программно-аппаратным комплексом «Кибер Шериф», ежедневно фиксирующим несколько десятков нарушений скоростного режима. Система работает на дорогах региона с декабря 2022 года.
В пресс-службе Минтранса Прикамья рассказали, что комплексы запущены для профилактики нарушения правил дорожного движения и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Они фиксируют факт нарушения, после чего владелец автомобиля получает уведомления об этом факте. Необходимые документы для вынесения постановлений о выявленных нарушениях согласованы в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю.
Первый комплекс отслеживал нарушения на участке региональной дорожной сети с высокой концентрацией ДТП — маршрут пролегал по автодорогам Пермь — Березники и Пермь — Екатеринбург. Новые маршруты движения всех мобильных комплексов составлены исходя из предоставленной региональным управлением ГИБДД информации о местах концентрации ДТП за 2022 и 2023 годы, а также потенциально аварийно-опасных участков дорог в текущем году. Учитывается и сезонность, с октября по март, по итогам прошедших трех лет.
Для контроля с помощью системы «Кибер Шериф» выбраны следующие дороги:
Сейчас в подведомственное Минтрансу учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» проводится набор водителей этих автомобилей. Можно стать оператором одного из мобильных комплексов в Перми или Чайковском, если у вас есть водительское удостоверение категории B. Подробнее узнать о вакансии можно по телефону 8(342) 236-08-46.