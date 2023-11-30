В Пермском крае появились еще шесть комплексов фиксации нарушений на дорогах

Первый комплекс отслеживал нарушения на участке региональной дорожной сети с высокой концентрацией ДТП — маршрут пролегал по автодорогам Пермь — Березники и Пермь — Екатеринбург. Новые маршруты движения всех мобильных комплексов составлены исходя из предоставленной региональным управлением ГИБДД информации о местах концентрации ДТП за 2022 и 2023 годы, а также потенциально аварийно-опасных участков дорог в текущем году. Учитывается и сезонность, с октября по март, по итогам прошедших трех лет.