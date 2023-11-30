В Прикамье предприятие изготовило почти сто килограмм балыка из неизвестного сырья

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Специалисты Россельхознадзора нашли нарушение в работе ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», которое продает мясную продукцию в Перми. Выяснилось, что 5 ноября специалист предприятия оформил сертификат на выработку 99,7 кг копчено-вареного балыка из свинины. В качестве сырья для него использовались только 0,5 кг животного белка. Этого недостаточно для изготовления такого объема балыка и не позволяет подтвердить безопасность продукции.
Эту продукцию продали на оптовую базу ООО «Торгсервис 59». Россельхознадзор направил предостережение предпринимателю о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.