В Прикамье предприятие изготовило почти сто килограмм балыка из неизвестного сырья

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушение в работе ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», которое продает мясную продукцию в Перми. Выяснилось, что 5 ноября специалист предприятия оформил сертификат на выработку 99,7 кг копчено-вареного балыка из свинины. В качестве сырья для него использовались только 0,5 кг животного белка. Этого недостаточно для изготовления такого объема балыка и не позволяет подтвердить безопасность продукции.