В самой большой детской поликлинике Сахалина открыли новую входную группу

Posted Сегодня, 10:44
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Обновить входную группу в здании самой крупной детской поликлиники Сахалинской области удалось благодаря реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня учреждение в островной столице — крупнейшее в регионе, ориентированное на многопрофильную амбулаторно-поликлиническую помощь детям. За 12 лет работы детской поликлиники количество пациентов возросло в 4 раза. Чтобы увеличивающийся поток не сказывался на качестве работы и комфорте посетителей, в разные годы минздрав Сахалинской области принимал различные меры по реконструкции внутренних помещений, расширению зон приема пациентов. В 2022 году в рамках программы модернизации оборудовали пристройку к инфекционному блоку, что позволило отделить поток пациентов с ОРВИ и другими высокозаразными заболеваниями. В 2023 году дополнительный блок появился у отделения реабилитации.
«Такое разделение позволяет минимизировать риски перекрещивания инфекций. Пациенты реабилитационного отделения могут быть ослаблены после прохождения основного курса лечения. Теперь они могут прийти на свои процедуры, не пересекаясь с другими группами больных. В целом по учреждению постарались развести потоки и создать максимально комфортные условия для детей и их родителей», — объяснила главный врач детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Колба.
В отделении реабилитации проводят восстановительное лечение для пациентов разных групп. Так, сахалинка Анастасия Николаева посещает поликлинику вместе с сыном: 6-месячному малышу назначили массаж. Мама довольна, что в период подъема заболеваемости ОРВИ у детей меньше контактов и рисков подхватить инфекцию. Для удобства пациентов в учреждении отремонтировали лестничные марши и вестибюль центрального входа.
«Чистота и свежесть — то, на что обращаешь внимание при посещении. Любой родитель, который заботится о ребенке, будет рад таким преобразованиям. Посещение медучреждения сопряжено с тревогами о здоровье, а здесь создана доброжелательная атмосфера, ощущение заботы позволяет снизить тревожность», — рассказала жительница Южно-Сахалинска Анастасия Николаева.
В рамках национального проекта «Здравоохранение», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин, в Сахалинской области ежегодно улучшают условия работы медицинских учреждений. В числе ранее отремонтированных — различные структурные подразделения, в том числе детские поликлиники в Корсакове, Александровске-Сахалинском и Долинске, а также врачебные амбулатории в Соколе и Бошняково. В 2023 году продолжается строительство и ремонт ФАПов и лечебных корпусов, а также закупка нового оборудования. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 945 млн рублей.