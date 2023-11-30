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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В «Т Плюс» напоминают об ответственности управдомов за качество услуг теплоснабжения

30 ноября 2023, 11:02
Изначально пермякам стоит обращаться в УК или ТСЖ.

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации — УК и ТСЖ. Обогрев жилых помещений с нормативным качеством и стабильную подачу горячей воды обеспечивают именно управдомы.

При отсутствии отопления или горячей воды в доме жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

В свою очередь, теплоэнергетики несут ответственность за теплоподачу только до ввода в здание. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопление в одной комнате и отсутствии в другой — нужно обращаться к управдому.

«Качество услуг теплоснабжения для жителей в отопительном сезоне напрямую зависит от приема и распределения теплоносителя внутри зданий. Свою задачу — подать тепло на магистральных и распределительных трубопроводах — Пермские тепловые сети выполняют. Чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода, управдомы должны следить за работой внутридомовых коммуникаций», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.

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