properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Вынесен приговор пятерым пермякам, задержанным с килограммом синтетических наркотиков

Вынесен приговор пятерым пермякам, задержанным с килограммом синтетических наркотиков

30 ноября 2023, 05:56
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
В группе были чётко разделены обязанности, распространение веществ поставлено на поток.

Приговором Чайковского городского суда пять жителей Прикамья признаны виновным в совершении серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Подробности дела сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Весной прошлого года на одной из улиц Чайковского сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали троих мужчин. В ходе досмотра транспортного средства злоумышленников стражи порядка обнаружили и изъяли 250 расфасованных свертков, с как потом показала экспертиза, производным N-метилэфедрона.

В группу входили 32-летний пермяк, 31 и 28-летний братья из Чернушки и две уроженки Березовского района — 40 и 32 лет, выполнявшие в группе роли оператора и курьера.

С начала 2020 года до апреля 2022 года осужденные, являясь сотрудниками интернет-магазина, осуществляли незаконный сбыт производного N-метилэфедрона, в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Организованная группа действовала по тщательно спланированной схеме. В обязанности ее участников входило хранение оптовых партий, фасовка наркотика на разовые дозы и раскладка по тайникам для потребителей. Преступления совершались на территории Пермского края и Удмуртской Республики. В общей сложности участниками преступной группы оборудовано 445 тайников-закладов с наркотиками. Всего у группировки изъяли около 1 кг N-метилэфедрона.

32-летний фигурант заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 180 тыс. рублей. Остальные участники группы отправятся в колонии общего и строгого режимов на 8 лет и выплатят штрафы на сумму от 160 до 250 тысяч рублей. Приговоры вступили в законную силу.

Читайте также:
Полиция в Прикамье задержала пассажира с героином в трусах
#Общество#Суд#Криминал#Наркотики#Приговор
Подпишитесь
В Перми начали слушать дело о присвоении денег из бюджета «Роскосмоса»
Сегодня, 06:16
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 06:39
В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд
Сегодня, 05:38
Скончался последний носитель традиций манси Вишеры Алексей Бахтияров
Сегодня, 04:32
Депутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять лет
Сегодня, 04:18
Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края
Сегодня, 03:00