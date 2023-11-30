Вынесен приговор пятерым пермякам, задержанным с килограммом синтетических наркотиков

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Приговором Чайковского городского суда пять жителей Прикамья признаны виновным в совершении серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Подробности дела сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Весной прошлого года на одной из улиц Чайковского сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали троих мужчин. В ходе досмотра транспортного средства злоумышленников стражи порядка обнаружили и изъяли 250 расфасованных свертков, с как потом показала экспертиза, производным N-метилэфедрона.
В группу входили 32-летний пермяк, 31 и 28-летний братья из Чернушки и две уроженки Березовского района — 40 и 32 лет, выполнявшие в группе роли оператора и курьера.
С начала 2020 года до апреля 2022 года осужденные, являясь сотрудниками интернет-магазина, осуществляли незаконный сбыт производного N-метилэфедрона, в значительном, крупном и особо крупном размерах.
Организованная группа действовала по тщательно спланированной схеме. В обязанности ее участников входило хранение оптовых партий, фасовка наркотика на разовые дозы и раскладка по тайникам для потребителей. Преступления совершались на территории Пермского края и Удмуртской Республики. В общей сложности участниками преступной группы оборудовано 445 тайников-закладов с наркотиками. Всего у группировки изъяли около 1 кг N-метилэфедрона.
32-летний фигурант заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 180 тыс. рублей. Остальные участники группы отправятся в колонии общего и строгого режимов на 8 лет и выплатят штрафы на сумму от 160 до 250 тысяч рублей. Приговоры вступили в законную силу.