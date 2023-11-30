Вынесен приговор пятерым пермякам, задержанным с килограммом синтетических наркотиков

32-летний фигурант заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 180 тыс. рублей. Остальные участники группы отправятся в колонии общего и строгого режимов на 8 лет и выплатят штрафы на сумму от 160 до 250 тысяч рублей. Приговоры вступили в законную силу.