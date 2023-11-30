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скриншот рекламы передачи

Выпуск известного телешоу «Квартирный вопрос» впервые сняли в Перми

30 ноября 2023, 05:37
Фото: t.me/perm300official
скриншот рекламы передачи

Впервые за историю выпуск передачи «Квартирный вопрос» сняли в Перми

Увидеть передачу можно будет в эту субботу.

В Перми впервые в истории сняли выпуск телешоу «Квартирный вопрос». Съемки проходили в этом году, официальный telegram-канал юбилея города «Пермь-300».

Строители и дизайнеры приехали в столицу Прикамья, чтобы преобразить жилье пермского медбрата Степана Каменских. Мужчина всю пандемию коронавируса работал в ковидной реанимации. Среди своих одногруппников он самый старший и сейчас продолжает учебу. Его жена Светлана говорит, что Степану нужно постоянно спасать мир.

Специалисты «Квартирного вопроса» провели в квартире медбрата масштабную перепланировку. Оформлением жилья занималась пермский дизайнер Ирина Райхер. Она закончила Пермский гуманитарно-технологический институт по специальности «Промышленный дизайн». По словам Ирины, кухня в квартире молодой семьи осталась на своем месте, но ее соединили с гостиной. По соседству с кухней размещен кабинет, о котором мечтала Светлана. Согласно проекту дизайнера, в квартире изменили траекторию движения и увеличили прихожую.

Увидеть обновленную квартиру медработника можно будет в эту субботу, 2 декабря, в 12:00 на телеканале НТВ. «Квартирный вопрос» — это телепередача, выходящая в эфире телеканала НТВ со 2 мая 2001 года. В ходе программы команда специалистов — дизайнеры, декораторы и архитекторы — превращают обычные квартиры в стильные.

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#Общество#Пермь#Телевидение#Телешоу
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