Выпуск известного телешоу «Квартирный вопрос» впервые сняли в Перми

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В Перми впервые в истории сняли выпуск телешоу «Квартирный вопрос». Съемки проходили в этом году, официальный telegram-канал юбилея города «Пермь-300».
Строители и дизайнеры приехали в столицу Прикамья, чтобы преобразить жилье пермского медбрата Степана Каменских. Мужчина всю пандемию коронавируса работал в ковидной реанимации. Среди своих одногруппников он самый старший и сейчас продолжает учебу. Его жена Светлана говорит, что Степану нужно постоянно спасать мир.
Специалисты «Квартирного вопроса» провели в квартире медбрата масштабную перепланировку. Оформлением жилья занималась пермский дизайнер Ирина Райхер. Она закончила Пермский гуманитарно-технологический институт по специальности «Промышленный дизайн». По словам Ирины, кухня в квартире молодой семьи осталась на своем месте, но ее соединили с гостиной. По соседству с кухней размещен кабинет, о котором мечтала Светлана. Согласно проекту дизайнера, в квартире изменили траекторию движения и увеличили прихожую.
Увидеть обновленную квартиру медработника можно будет в эту субботу, 2 декабря, в 12:00 на телеканале НТВ. «Квартирный вопрос» — это телепередача, выходящая в эфире телеканала НТВ со 2 мая 2001 года. В ходе программы команда специалистов — дизайнеры, декораторы и архитекторы — превращают обычные квартиры в стильные.