Выпуск известного телешоу «Квартирный вопрос» впервые сняли в Перми

Специалисты «Квартирного вопроса» провели в квартире медбрата масштабную перепланировку. Оформлением жилья занималась пермский дизайнер Ирина Райхер. Она закончила Пермский гуманитарно-технологический институт по специальности «Промышленный дизайн». По словам Ирины, кухня в квартире молодой семьи осталась на своем месте, но ее соединили с гостиной. По соседству с кухней размещен кабинет, о котором мечтала Светлана. Согласно проекту дизайнера, в квартире изменили траекторию движения и увеличили прихожую.