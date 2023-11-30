properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В лесничествах Пермского края подорожали живые новогодние ели

За рубку новогодней ели в лесничествах Прикамья придется платить больше

30 ноября 2023, 08:23
Фото: fusionbrain.ai

В лесничествах Пермского края подорожали живые новогодние ели

Один человек или одна семья может срубить не более двух деревьев.

Пермские лесничества повысили цены на новогодние елки. Продажа деревьев к празднику начнется в декабре, сообщает ИА «Текст». По информации Управления лесничествами Пермского края, один человек или семья может купить не более двух деревьев.

Высота дерева Цена в 2022 году, в рублях Цена в 2023 году, в рублях
менее 1 метра 26,1 27,7
от 1,1 до 2 метров 52,2 55,43
до 3 метров 78,3 83,14
до 4 метров 104,4 110,85
выше 4 метров 156,6 166,28

Чтобы купить дерево к празднику, нужно обратиться с заявлением в лесничество, после чего с вами заключат договор купли-продажи. С собой нужно иметь копии паспорта и ИНН.

Как законно срубить живую ель к Новому году? Объясняет Минприроды Прикамья
Узнать подробнее
Читайте также:
«Аэрофлот» будет чаще летать из Москвы и Питера в Пермь в новогодние праздникиУлицы Перми начали украшать к Новому году. Посмотрите, как изменится городСветовые фигуры для пермских столбов изготовит местная компания
#Общество#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Новогодняя елка#Елка
Подпишитесь
Пермскому священнику Николаю Вернигору вменили кражи на 22 миллиона рублей
Сегодня, 12:16
Предпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи
Сегодня, 08:39
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 10:35
Суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским в России
Сегодня, 12:32
Главные горнолыжные курорты Пермского края: где отдохнуть и сколько это стоит
Сегодня, 11:08
Пермская галерея анонсировала прощальные экскурсии, но попасть на них вы не сможете
Сегодня, 08:06