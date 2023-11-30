За рубку новогодней ели в лесничествах Прикамья придется платить больше

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Пермские лесничества повысили цены на новогодние елки. Продажа деревьев к празднику начнется в декабре, сообщает ИА «Текст». По информации Управления лесничествами Пермского края, один человек или семья может купить не более двух деревьев.
|Высота дерева
|Цена в 2022 году, в рублях
|Цена в 2023 году, в рублях
|менее 1 метра
|26,1
|27,7
|от 1,1 до 2 метров
|52,2
|55,43
|до 3 метров
|78,3
|83,14
|до 4 метров
|104,4
|110,85
|выше 4 метров
|156,6
|166,28
Чтобы купить дерево к празднику, нужно обратиться с заявлением в лесничество, после чего с вами заключат договор купли-продажи. С собой нужно иметь копии паспорта и ИНН.