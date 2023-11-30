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Updated Сегодня, 13:01

Житель Добрянки не выпускал из квартиры возлюбленную и грозился ее убить

Житель Добрянки не выпускал из квартиры возлюбленную и грозился ее убить

30 ноября 2023, 12:59
Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю
Мужчине грозит срок в колонии.

В Добрянке будут судить 51-летнего мужчину за избиение возлюбленной, угрозы убийством и незаконное лишение свободы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, с 20 по 22 апреля мужчина был в квартире своей сожительницы.

Он угрожал ее убить, причинил травму, которая квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Он не выпускал ее, применяя насилие. В один из моментов потерпевшей удалось сбежать и сообщить о преступлении силовикам.

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#Происшествия#Пермь#Ск#Насилие#Домашнее насилие
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