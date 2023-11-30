«Звоню от соседа»: как надежная сотовая связь поменяла отношения

Оказалось, сотовая связь не только экономит время, но и облегчает нам ношу: сначала телефоны с возможностью записи контактов позволили отказаться от записных книжек, затем смартфоны — от бумажных планеров и ежедневников. И это было только началом: сейчас, по данным опроса, треть респондентов перестала носить с собой банковские карты и кошельки, каждый четвертый — документы. Это позволяет освободить руки и меньше переживать за сохранность вещей — чем их меньше, тем проще за ними уследить.