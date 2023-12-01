Бедный, бедный Бонапарт в фильме «Наполеон» Ридли Скотта

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Появление на свет фильма Ридли Скотта про Наполеона Бонапарта было лишь вопросом времени. Потому что кому, как не ему, одному из немногих оставшихся мастеров исторических эпических драм, снять кино про жизнь великого корсиканца? К тому же, дебют Скотта в кино (фильм «Дуэлянты») был посвящен офицерам наполеоновской армии, что несколько лет пытались друг друга зарезать. Поэтому логично, что режиссер со временем добрался и до самого императора Франции.
Проблема в том, что это современный Ридли Скотт, на старости лет ставший чертовски сердитым дедом (всех критиков исторической достоверности «Наполеона» он уже послал в грубой форме) и странным постановщиком с пунктиком на религиозной символогии. Ее он умудрился засунуть даже в приквелы «Чужого» (16+). Зачем-то.
К счастью, «Наполеон» обошелся без неуместных отсылок к Библии. У этого фильма хватает других проблем. Начинаются они с сюжета, который, как уже отметили многие, и правда, напоминает краткую экранизацию странички из Википедии. Очень краткую. Мы наблюдем за жизнью Наполеона от событий Французской революции и осады Тулона, когда неизвестный корсиканский офицер-артиллерист начал возвышаться, до коронования Наполеона как императора, его побед в Египте и при Аустерлице, ужасного похода в морозную Россию и окончательного разгрома при Ватерлоо. Всё это перемежается демонстрацией отношений Наполеона (в исполнении Хоакина Феникса) с Жозефиной Богарне, сыгранной Ванессой Кирби.
Отношения эти поистине непростые, ведь в них любовь перемешана с ненавистью, абьюзом, изменами и очень плохо прописанными диалогами, слушать которые приходится большую часть фильма. А всё потому, что «Наполеон» — именно про терки императора с его женой! Фильм идет два с половиной часа, и под конец эта посредственная мелодрама начинает утомлять.
К счастью, действие иногда прерывается демонстрацией тех самых исторических сражений — грандиозных побед и не менее грандиозных поражений великого полководца. И вот тут сэр Ридли Скотт расходится во всю мощь своего таланта. Самих битв несколько, но все они сняты очень круто, смачно и эпично.
Французы, забравшись на стены крепости Тулона, режут англичан в ближнем бою. Союзные силы, попавшие в ловушку Наполеона, гибнут на льду реки под Аустерлицем (очевидный привет Эйзенштейну), и убитый русский знаменосец красиво уходит на дно вместе со стягом. Французская конница под градом снарядов мчит в атаку на Бородинском поле. Российские партизаны вырезают французские разъезды в зимних лесах. Стройные колонны английских, французских и прусских солдат маршируют друг на друга под ураганным огнем и сходятся в яростной рукопашной схватке последней битвы французского императора при Ватерлоо… Ядра рвут людей и коней в клочья, штыки и сабли оставляют ужасные раны, огромные массы людей сливаются воедино в беспощадной сваре. Кажется, нельзя придумать лучших иллюстраций хрестоматийных строчек Лермонтова «смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…».
Но, к сожалению, битв и сражений в фильме мало. Большая его часть — скучная мелодрама, что должна показать Наполеона не только как военного и административного гения, но и как простого человека, с понятными всем слабостями и страстями. В этой части фильм ужасен настолько же, насколько хороши сцены битв. И причин тому много. Самая главная из них — в выборе артиста на главную роль. Хоакин Феникс замечательный актер, но ему уже 49 лет, и по нему это видно, но омолаживать артиста визуально не стали. Наполеона показывают с самой революции, а когда он брал Тулон, ему было 24! Поэтому экранное взятие крепости выглядит для главного героя не первой значимой викторией, что стала началом невероятного успеха молодого и амбициозного офицера, а последним делом усталого ветерана, у которого на лице намертво застыло выражение: «Я слишком стар для этого дерьма».
Собственно, с постной физиономией скучающего деда Феникс ходит почти весь фильм. Кислая мина артиста не меняется, даже когда его Наполеон громит врагов, обнимает Жозефину, коронуется или вспоминает былое в изгнании. Другие эмоции, кроме отстраненности и скуки, возникают только в сцене ругани с Жозефиной (да и то с риском начать лебезить перед ней) или в разговорах с другими императорами. Перед ними этот Наполеон откровенно заискивает. Да, именно так ведет себя выдающийся полководец на переговорах с теми, кого он только что разгромил в пух и прах.
Впрочем, почему Наполеон — великий полководец и политик, покоривший всю Европу, нам тоже не объясняют. Во время сражений он либо с той же кислой миной пялится на поле боя, либо скачет в атаку верхом с саблей наголо (что, конечно, чушь невероятная). А сюжетные линии, связанные с политикой, интригами и государственным управлением, скомканы до полного сумбура или вообще отсутствуют. Вот Наполеон воевал, вот он император, вот он выиграл, вот проиграл, вот он вернулся и опять проиграл. Сторителлинг.
Интереснейшие события реальной истории принесены в жертву демонстрации отношений Наполеона и Жозефины. Но поставлено всё настолько плохо, что выходит, будто один из самых выдающихся людей в мировой истории был маменькиным сынком, с женщинами — робкой нюней подкаблучником и куколдом, погруженным в себя и свои мерехлюндии. Покоритель Европы по версии Ридли Скотта, дамы и господа!
Понятно, отчего на режиссера обиделись французы. Впрочем, обвинять англичанина в том, что он недолюбливает французов, это всё равно, что пенять воде за то, что она мокрая.
Но нам в России тоже есть, на что побухтеть в этом фильме. Бородино — самая короткая битва фильма, партизаны показаны натурально зверьем в каких-то шкурах. Про речку Березину, название которой у французов стало синонимом катастрофического провала, — ни слова. А про непотребство, которое предъявляют тут в качестве Москвы и Кремля, говорить хочется только матом, потому что это невероятно чудовищная, дешевая компьютерная графика, в которой нарисовали черте что.
Конечно, фильм «Наполеон» — только часть произведения. На стриминг-сервисе Apple выйдет полная версия, в виде четырехчасового сериала. Это же Ридли Скотт, он любит режиссерские версии, радикально отличающиеся от прокатных. Может, в сериале и будет про политику, интриги, военную тактику, и даже Березину покажут. Может быть. Но вот только уставшую физиономию Хоакина Феникса, отвратительные диалоги и сопливую мелодрамку вместо исторического эпика эти добавления точно не исправят, а только лишь разбавят. Но в «Наполеоне» ерунда такая концентрированная, что ее не разбавить уже ничем.