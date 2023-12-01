Бедный, бедный Бонапарт в фильме «Наполеон» Ридли Скотта

Но, к сожалению, битв и сражений в фильме мало. Большая его часть — скучная мелодрама, что должна показать Наполеона не только как военного и административного гения, но и как простого человека, с понятными всем слабостями и страстями. В этой части фильм ужасен настолько же, насколько хороши сцены битв. И причин тому много. Самая главная из них — в выборе артиста на главную роль. Хоакин Феникс замечательный актер, но ему уже 49 лет, и по нему это видно, но омолаживать артиста визуально не стали. Наполеона показывают с самой революции, а когда он брал Тулон, ему было 24! Поэтому экранное взятие крепости выглядит для главного героя не первой значимой викторией, что стала началом невероятного успеха молодого и амбициозного офицера, а последним делом усталого ветерана, у которого на лице намертво застыло выражение: «Я слишком стар для этого дерьма».