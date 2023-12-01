Бил детей и жену. Жительницу Пермского края осудили за донос на мужа

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Соликамске осудили 24-летнюю девушку за заведомо ложный донос. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в июне 2022 года злоумышленница привела в детских сад двух детей. Воспитательница увидела на лицах малышей синяки. Мать пояснила, что их ударил отец.
Сотрудника учреждения сразу сообщила об этом в полицию и пригласила мать для дачи показаний. Девушка пояснила, что у нее случился конфликт с возлюбленным, а дети попали под горячую руку. Также она утверждала, что ее супруг пил, избивал ее, угрожал убить, схватившись за нож.
Проверка полиции показала, что муж не бил сожительницу или детей. Синяк у одного из детей появился во время игры со сверстниками, а второго ребенка мать ударила сама.
В итоге злоумышленница признала, что все выдумала, потому что обиделась на мужа. ОН жил в другом городе и не оказывал им материальной помощи. В итоге женщина получила наказание и за причинение побоев ребенку, и за ложный донос. Она осталась на свободе.