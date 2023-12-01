Доследственная проверка проводится после нападения собаки на ребенка в Кузбассе

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Вследствие нападения собаки на ребенка в Кузбассе, глава Следственного комитета поручил начать уголовное дело. В настоящее время проводится доследственная проверка, пишет sibdepo.ru.
Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, приказал возбудить уголовное дело после получения информации о нападении бродячей собаки на ребенка в Кузбассе. Об этом сообщила жительница Анжеро-Судженска. В своем обращении на платформе «Кузбасс.Онлайн» женщина указала на то, что 27 ноября в парке по адресу ул. Ленина, 13, бродячая собака напала на ребенка.
Человек, который оказался рядом, смог отпугнуть животное. При этом собака была чипирована. Жительница выразила свою тревогу по поводу стай бродячих собак и заметила, что никаких мер не принимается для их предотвращения. В администрации ей объяснили, что собак отлавливают, стерилизуют и возвращают на улицу. Однако она задала вопрос, не может ли такая стерилизованная собака напасть. Жительница просила принять меры, чтобы предотвратить возможные случаи нападений и серьезных повреждений людей.
Следственное управление Следственного комитета по Кузбассу начало процессуальную проверку. В пресс-службе Следкома Кузбасса сообщили, что им поручено возбудить уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Руководство регионального управления должно доложить Александру Бастрыкину о результате следственных действий и обстоятельствах, выявленных в процессе расследования.