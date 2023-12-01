Доследственная проверка проводится после нападения собаки на ребенка в Кузбассе

Человек, который оказался рядом, смог отпугнуть животное. При этом собака была чипирована. Жительница выразила свою тревогу по поводу стай бродячих собак и заметила, что никаких мер не принимается для их предотвращения. В администрации ей объяснили, что собак отлавливают, стерилизуют и возвращают на улицу. Однако она задала вопрос, не может ли такая стерилизованная собака напасть. Жительница просила принять меры, чтобы предотвратить возможные случаи нападений и серьезных повреждений людей.