Фильм «Иллюзии» пермского режиссера вышел на Netflix и Apple TV+

Фильм снят по пьесе Ивана Вырыпаева. В нем сыграли актеры из Пермского края: актриса из Кудымкара Ксения Отинова, актеры «Театра-Театра» Екатерина Мудрая и Алексей Каракулов, а также Александр Смирнов из коллектива «Смирный и друзья».