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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Снятый в Перми фильм «Иллюзии» вышел на зарубежной платформе Netflix

Фильм «Иллюзии» пермского режиссера вышел на Netflix и Apple TV+

1 декабря 2023, 03:55
Фото: Кинопоиск

Снятый в Перми фильм «Иллюзии» вышел на зарубежной платформе Netflix

Российским зрителям фильм стал доступен еще в прошлом году.

Камерная драма «Иллюзии» (16+), снятая пермским режиссером Николаем Гостюхиным, вышла на зарубежных площадках. Фильм доступен к просмотру на Apple TV+, Google Play, Amazon Prime Video и Netflix, первыми на это обратило внимание издание 59.ru.

В российских онлайн-кинотеатрах картина вышла еще осенью 2022 года. Она доступна на платформах Okko и Кинопоиск. На последней площадке у картины 1,5 тыс. оценок и рейтинг 6,3 балла.

Фильм снят по пьесе Ивана Вырыпаева. В нем сыграли актеры из Пермского края: актриса из Кудымкара Ксения Отинова, актеры «Театра-Театра» Екатерина Мудрая и Алексей Каракулов, а также Александр Смирнов из коллектива «Смирный и друзья».

Фильм посвящен самоизоляции во время пандемии, во время которой две пары столкнулись с кризисом в отношениях. Они пытаются решить проблемы с помощью семейного психолога.

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#Пермь#Гостюхин#Николай гостюхин#Кино#Вырыпаев#Обзор кино#Кинотеатр
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