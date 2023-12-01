Фильм «Иллюзии» пермского режиссера вышел на Netflix и Apple TV+

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Камерная драма «Иллюзии» (16+), снятая пермским режиссером Николаем Гостюхиным, вышла на зарубежных площадках. Фильм доступен к просмотру на Apple TV+, Google Play, Amazon Prime Video и Netflix, первыми на это обратило внимание издание 59.ru.
В российских онлайн-кинотеатрах картина вышла еще осенью 2022 года. Она доступна на платформах Okko и Кинопоиск. На последней площадке у картины 1,5 тыс. оценок и рейтинг 6,3 балла.
Фильм снят по пьесе Ивана Вырыпаева. В нем сыграли актеры из Пермского края: актриса из Кудымкара Ксения Отинова, актеры «Театра-Театра» Екатерина Мудрая и Алексей Каракулов, а также Александр Смирнов из коллектива «Смирный и друзья».
Фильм посвящен самоизоляции во время пандемии, во время которой две пары столкнулись с кризисом в отношениях. Они пытаются решить проблемы с помощью семейного психолога.