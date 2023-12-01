Где в Перми в выходные и на следующей неделе не будет воды. Список адресов

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Перми планируют отключение водоснабжения с 1 по 10 декабря в целом ряде отдельных домов и целых микрорайонов. Список адресов обнародовал «НОВОГОР-Прикамье».
Планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:
Ул. Генкеля, д. 17 2 декабря с 9:00 до 19:00. Без воды останутся:
Ул. Краснофлотская, д. 15 с 10:00 2 декабря до 10:00 3 декабря. Без воды останутся:
Ул. Белинского, д. 46 с 9:30 9 декабря до 9:30 10 декабря. Без воды останутся: