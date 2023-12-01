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Где в Перми в выходные и на следующей неделе не будет воды. Список адресов

Где в Перми в выходные и на следующей неделе не будет воды. Список адресов

1 декабря 2023, 11:51
Фото: Midjourney
Отключения водоснабжения с 1 по 10 декабря.

В Перми планируют отключение водоснабжения с 1 по 10 декабря в целом ряде отдельных домов и целых микрорайонов. Список адресов обнародовал «НОВОГОР-Прикамье».

Планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:

Ул. Генкеля, д. 17 2 декабря с 9:00 до 19:00. Без воды останутся:

  • ул. Дзержинского: 1, 1а, 1к27, 1б, 2, 2а, 10, 12, 12а 15, 16, 16а, 17, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 43, 47, 48а, 50, 55,59;
  • ул. С. Данщина 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 19,19а, 26, 28, 28/1, 30,
  • ул. Генкеля 1, 1б, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7,7а, 7б, 8, 15, 17;
  • ул. Букирева 1, 12, 15, 16;
  • ул. Ленина: 89, 89а, 89б, 89в, 91;
  • ул. Сухобруса 1, 12, 12к1 (котельная ОАО РЖД), 27, 25;
  • ул. Лесозаводская 6, 6а,
  • ул. Трамвайная 4,
  • ул. Набережная 2,2б, 10,11,15.

Ул. Краснофлотская, д. 15 с 10:00 2 декабря до 10:00 3 декабря. Без воды останутся:

  • ул. Парижской Коммуны, 47а, 49, 49а,
  • ул. Куйбышева, 53, 53а, 50, 52, 51, 47, 49, 54,54а/1, 54а, 56, 56а, 50а,
  • ул. Механошина, 8 (д/сад), 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 27, 29, 31,17, 17/1, 15, ул. Краснофлотская, 15а (ЦТП), 15(ж/дом), 15 (институт), 14, 14а, 18, 19, 15б, 11, 11/1, 11/2, ул. Г. Успенского, 17,
  • ул. Камчатовская, 5, 26, 18, 20, 20а (ЦТП), 15а,
  • ул. Елькина, 3, 3а, 4, ул.
  • Шоссе Космонавтов, 19а, 17, 23, 1а, 1б, 13литБ, 14, 17, 18, 25, 19литГ, 13а, 10, 12, 10а, 16,
  • ул. Революции, 58, 58а, 60, 62, 64, 60/1, 62а, 66, 66а, 68, 68/1,
  • ул. Борчанинова, 62, 85, 71а, 77,
  • ул. Эпроновская, 4а, 13, 6,
  • ул. Пушкина 104/1а.

Ул. Белинского, д. 46 с 9:30 9 декабря до 9:30 10 декабря. Без воды останутся:

  • ул. Белинского, 45(ул. Сибирская 75), 51, 50,52,52а, 53 (д/сад), 55, 42,42а, 44,46, 47, 47а, 49, 57,59,61,
  • ул. Г.Звезда 79, 66,
  • ул. Г.Хасана 1, 3, 4, 6,
  • ул. Ю.Смирнова 3,9,
  • ул. Куйбышева, 80,82, 82/1,
  • Комсомольский проспект, 67, 69, 70,71, 72, 74, 76.
  • Пониженное давление и перебои водоснабжения вплоть до отсутствия воды:
  • м/р «Громовский»,
  • ЖК «Гулливер»,
  • кварталы ограниченные улицами Революции — ул. Сибирская — пр-т Комсомольский — ул. Белинского, ул. Куйбышева — ул. Елькина, ул. Осипенко — ул. Красноармейская 1-я — ул. Газеты Звезда — ул. Тимирязева, ул. Швецова, ул. Пионерская, ул. Г. Успенского, ул. Нестерова, ул. Седова, ул. Краснофлотская, ул. Камчатовская, ул. Механошина.
#Пермь#Отключение водоснабжения#Водоснабжение
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