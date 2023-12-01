Ход строительства кампуса «СахалинTech» оценили в правительстве РФ

«Ход работ по кампусу Сахалинской области „СахалинTech“ оценили положительно. Строительство идет опережающими темпами. Рисков нет. Минобрнауки также предоставило прототип онлайн-отчета, который в скором времени будет доступен всем для фиксации рисков и планирования работ по их предупреждению и устранению. Это удобный инструмент для контроля за ходом проекта», — поделился зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.