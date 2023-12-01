properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Иностранец в Лысьве уличён в 53 эпизодах торговли наркотиками

Иностранец в Лысьве уличён в 53 эпизодах торговли наркотиками

1 декабря 2023, 15:39
Фото: 1MI
Мужчина торговал зельем в Лысьве, Губахе, Кизеле и Александровске.

В Лысьве задержан 24-летний иностранец, которого обвиняют в 53 эпизодах торговли наркотиками. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

Действуя в составе организованной группы, используя различные мессенджеры, молодой человек продавал через сеть тайников-закладок на территории городов Лысьва, Губаха, Кизел, Александровск наркотики.

При задержании у него было изъято 20 граммов героина, приготовленного к закладке в тайники.

Лысьвенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в совершении 53 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п., а ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Уголовное дело направлено в Лысьвенский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

#Общество#Криминал#Наркотики
Подпишитесь
Бедный, бедный Бонапарт в фильме «Наполеон» Ридли Скотта
Сегодня, 05:03
Реновация Тихого Компроса и пропавший автобус. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:22
Самый морозный с 2016 года декабрь ожидается в Пермском крае
Сегодня, 08:06
Северным сиянием можно будет полюбоваться сегодня над Пермью
Сегодня, 11:50
Жители дома в центре Перми боятся обрушения
Сегодня, 06:59
В следующем году Пермский край будет субсидировать 18 авиамаршрутов. Список
Сегодня, 09:02