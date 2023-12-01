Иностранец в Лысьве уличён в 53 эпизодах торговли наркотиками

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В Лысьве задержан 24-летний иностранец, которого обвиняют в 53 эпизодах торговли наркотиками. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Действуя в составе организованной группы, используя различные мессенджеры, молодой человек продавал через сеть тайников-закладок на территории городов Лысьва, Губаха, Кизел, Александровск наркотики.
При задержании у него было изъято 20 граммов героина, приготовленного к закладке в тайники.
Лысьвенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в совершении 53 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п., а ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
Уголовное дело направлено в Лысьвенский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.