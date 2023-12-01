Иностранец в Лысьве уличён в 53 эпизодах торговли наркотиками

Лысьвенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в совершении 53 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п., а ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).