Как обменять свою квартиру на новую просто и выгодно? Инструкция

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Рынок недвижимости в России быстро реагирует на изменения: цены регулярно скачут от изменения ключевой ставки и стоимости строительных материалов (только за последние три года они подорожали более чем на 50%). Специалисты также расходятся во мнениях относительно вложений в недвижимость, ведь внешние факторы меняются постоянно. Однако все чаще можно встретить предложения от застройщиков, которые позволяют не потерять в цене при продаже жилья и переехать в новый дом, отвечающий не только вашим требованиям, но и кошельку.
В вашей жизни могут произойти изменения, для которых понадобится квартира побольше. Например, вы купили небольшую студию, но решили завести ребенка, и теперь места в приобретенном жилье не хватает. Или же вы поняли, что хотели бы жить в квартире с другой планировкой, но не можете заниматься продажей уже взятого в ипотеку жилья. Также по тем или иным причинам накопили долги по коммунальным услугам и не можете их погасить. Тогда здесь на помощь придет услуга «Обменяй старое на новое» от ГК ПЗСП и «Обмен.рф».
Процедура обмена зависит от многих факторов. И если с желанием переехать вы уже определились, то стоит пробежаться по чек-листу. В первую очередь, жилье должно принадлежать вам, а сумма остатка по ипотеке составлять не более 3 млн рублей. Важно вписаться в лимит: застройщик готов к обмену, если стоимость квартиры оценивается от 1 до 10 млн рублей. Конечно важно, что жилье должно быть не ветхим и не аварийным (без деревянных конструкций). И, поскольку девелопер предоставляет жилье в Перми, то и квартира под обмен должна быть в черте города.
Сейчас все больше людей желает жить подальше от городской суеты, но при этом не терять преимущества проживания в центре. Возможно, вы давно хотели переехать в более благоустроенный район и сократить время на дорогу до работы.
Кроме того, выбор жилья зависит от потребностей. Раньше считалось, что для студенческой жизни достаточно и студии, а если вы — многодетная семья, то нужно рассмотреть квартиры просторнее, чтобы каждому хватило места. Отчасти все именно так и сейчас, но на рынке недвижимости есть много предложений на любой вкус и кошелек. ПЗСП предлагает несколько вариантов в доме на Водопроводной, 6/1.
Дом на Водопроводной, 6/1 находится в ЖК «Ближе» в деревне Кондратово. Путь отсюда до центра Перми занимает около получаса. Автобусная остановка находится в 400 м от дома, здесь регулярно ходит общественный транспорт. В пяти минутах ходьбы от ЖК располагается новый детский сад «Акварельки», а также скоро будут сданы в эксплуатацию новая школа и поликлиника. Рядом находится все, что нужно для комфортного проживания, — дом спорта «Красава», магазины, аптеки, кафе. На территории ЖК расположены детские игровые площадки и парковочное пространство для машин и система видеонаблюдения. Можно найти подходящий вариант как одному человеку, так и большой семье — есть 2-, 3- и 4-комнатные квартиры.
1. Все операции — «в одном окне». Часто люди опасаются бюрократии или не имеют навыков купли-продажи недвижимости. Но не стоит бояться ошибок, ведь специалисты ПЗСП и «Обмен.рф» сопроводят вашу сделку от подачи документов до передачи ключей от новой квартиры.
2. Возможность продать квартиру с ипотечной задолженностью или на этапе строительства. Остаток по ипотечному кредиту погасит «Обмен.рф», также он дождется сдачи жилья в эксплуатацию.
3. Возможность не съезжать сразу после продажи жилья. У вас будет время спокойно найти новую квартиру после продажи старой, поскольку вам дается до трех месяцев на переезд.
4. Право получения части денег «на руки». После сделки вы можете получить часть суммы наличными. Это удобно, если нужны средства для обустройства, ремонта и меблировки будущей квартиры.
Для оформления сделки понадобится собрать стандартный пакет документов, как при продаже вторичного жилья от физического лица:
Мы уже рассказали, что специалисты ПЗСП будут помогать вам на каждом этапе. Поэтому, если пакет документов готов, с выбором желаемого результата вы определились, то нужно только оставить заявку на оценку квартиры, после чего ее передадут специалисту «Обмен.рф». Процесс проходит достаточно быстро и займет у вас 24 часа.
После этого на место в удобное для вас время приедет специалист, осмотрит помещения, сделает несколько фотографий и определит стоимость выкупа. Затем вас пригласят в офис, где в случае одобрения заявки вы подпишете документы на новую квартиру. Если имеющейся у вас суммы не хватает на покупку выбранной квартиры, то можно доплатить за счет собственных средств или оформить ипотеку. Останется только дождаться окончания строительства — и можно заезжать!
Если у вас еще остались вопросы о программе «Обменяй старое на новое», подробности можно узнать по телефону: 8(342) 292-15-47 и на сайте застройщика.