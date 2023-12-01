Как обменять свою квартиру на новую просто и выгодно? Инструкция

В вашей жизни могут произойти изменения, для которых понадобится квартира побольше. Например, вы купили небольшую студию, но решили завести ребенка, и теперь места в приобретенном жилье не хватает. Или же вы поняли, что хотели бы жить в квартире с другой планировкой, но не можете заниматься продажей уже взятого в ипотеку жилья. Также по тем или иным причинам накопили долги по коммунальным услугам и не можете их погасить. Тогда здесь на помощь придет услуга «Обменяй старое на новое» от ГК ПЗСП и «Обмен.рф».