Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава семнадцатая: поджаренная, завернутая, твоя

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Шаверма (она же шаурма, шаварма) завоевала сердца и желудки дорогих россиян уже 30 лет назад, приехав в страну вместе с дешевым отдыхом в Анталье. Сейчас, вроде как, берег турецкий нам не особо нужен, а этот божественный свиток каждый должен обязательно попробовать. Даже те, кто, морща нос, называют его «едой плебеев». Возможно, им просто не удалось встретить свою шаверму. Или шаурму.
К слову, пермяки примирили в себе москвичей и питерцев: у нас можно спокойно читать соседние строчки в меню, где рядом написаны слова «шаверма» и «шаурма». Есть даже заведения, где предлагают не шаверму или шаурму, — они монтируют начинку и тонкий лаваш или лаваш «с кармашком». Потому что, находясь на границе Европы и Азии, можно осознать на самом тонком уровне: это одна и та же еда, просто сложенная в разные лепешки.
Впитавшие в свой менталитет очень много Питера и столько же Москвы, мы уже не спорим, что первично. Ну, потому что у нас на улице Ленина, Пермской и Сибирской (и кое-где еще) точно-точно поребрик, а на Компросе и Петропавловской — совершенно официально бордюры. Поэтому пермяки, поси (е)кунчик видавшие, едят шаверму, закусывая шаурмой.
Интересно, что многие (у нас в редакции тоже) помнят свою первую такую лепешку. Один коллега рассказывал, как он несколько раз (в Москве) ел ее в пивной «Кружка» в ожидании матча чемпионата мира, и была она не божественным свитком, а полноценным блюдом на сковороде с лавашем вприкуску.
Автор же этих строк впервые отведал эту амброзию ареопага еще в 90-е в питерском Пулково, где появился один из первых шавермочных ресторанов. Размером она была вдвое больше современных (так казалось, по крайней мере) и была обильно полита божественно-прекрасной смесью майонеза и аджики, разбавленной кефиром. И было это очень сытно и вкусно.
Еще одно маленькое отступление. Когда мы в январе планировали, где будем пробовать шаверму-шаурму, в списке обязательным пунктом значился «Дамаск», который держали напротив ЦУМа сирийские студенты. Однако быстротечность современности делает свое дело: парни уехали домой в Дамаск, а Пермь лишилась особенного типа шавермы — сирийской. Делалась она исключительно с говядиной и солеными корнишонами, а соус был более плотный и сливочный. В моем личном топе она значилась под №1.
Mr. Taboosh (Пермь, ул. Монастырская, 14)
В Перми есть несколько точек, гордо именующих себя ресторанами, этой сети восточного фастфуда. У Mr. Taboosh есть свои почитатели, утверждающие, что будут кушать шаверму только здесь. Дальше идут множество «потому что»: соус без огромного количества майонеза, лаваш тоньше других, свежие овощи, и далее по списку.
Есть и те, кто считает, что «раньше здесь было лучше», то есть вкуснее, сочнее, острее, тоньше или пышнее лаваш и вот это всё. По нашему мнению, просто эти люди попробовали шаверму в другом месте, и она им понравилась больше.
Из местных специалитетов: кроме классического, есть вариант с соусами для любителей острых специй — арабская и турецкая. Для любителей мяса целыми кусочками есть вариант «шашлык в лаваше». Впрочем, он есть и в других местах.
Jermuk (Пермь, ул. Горького, 80)
«Это самая вкусная шаурма на углях в Перми, — говорили они. — Здесь и только здесь можно получить идеальный вкус». Пришлось проверить рекомендации минимум трех специалистов по волшебным свиткам. И именно здесь открылась вся правда восточной кухни в Перми. Здесь есть не только традиционные куриные, здесь вам предложат (порося-порося, превращайся в карася!) шаверму со свиным шашлыком.
Тем, кому не принципиально в восточном блюде, что оно приготовлено по халяльным или кошерным канонам, такой вариант понравится. Шейка делает блюдо намного сочнее, чем курица с мангала. Хотя и жирнее, что большой минус для многих.
Заведение небольшое, находится по соседству с «Пятеркой-люкс», как говорит одна коллега. Здесь три столика и барная стойка для желающих пообедать в заведении. Наша искренняя рекомендация: брать еду навынос, ибо дверь в заведение не закрывается никогда, поэтому вкушать горячий сочный свиток придется на вечном сквозняке. В остальном — быстро, вкусно и приветливо.
Это, без ложной скромности, старейшее заведение, где подают шаверму в Перми. Популярное и стабильное по качеству. Здесь множество постоянных клиентов, в том числе из высокопоставленных граждан. И здесь можно ощутить неспешность времени, такую редкую в современном мире.
Где еще можно в центре Перми зайти в популярное заведение в обеденное время и увидеть заседающих с утра реальных пацанов, завтракающих с бутылочкой пенного? И совершенно нормально, что рядом с ними будут сидеть пара айтишников, один чиновник и две студентки. В то же время несколько посетителей заберут свой ланч навынос.
Несмотря на популярность места, шаверму с шаурмой в час пик здесь выдают быстро — в пределах десяти, максимум двенадцати минут. Ее качество тоже стабильно — всё вполне съедобно. Но в сравнении с более современными заведениями — слишком мягкий для восточного блюда вкус, в котором, к сожалению, слышны пластмассовые тепличные томаты. Вкусно, но не очень.
Один большой минус в подаче блюда — отсутствие бумажного пакета, в котором удобно держать шаурму. Только хардкор — полиэтиленовый мешочек. Эстетика девяностых, 99lvl.
Еще одна сеть восточного фастфуда, особенно ценимая любителями шопинга, — две точки расположены в торговых центрах, но есть и самостоятельные кафе. В отличие от собратьев-шаурменов, здесь готовят еще и плов (о его качестве ничего сказать не сможем — не пробовали, но спросом на фудкортах он пользуется).
Для масс-маркетной еды в гипермаркете шаверма в этой сети хороша, и даже более чем. Из всех пяти вариантов именно здесь был самый интересный лаваш: он был нужной консистенции изначально, чтобы в гриле получить нужную хрусткость свитка, сохранившуюся до последнего укуса. Было достаточно соуса и много курицы.
Здесь только два варианта — с курицей и кебабом. Хотя второй вариант на местной кухне за шаурму не держат, называя кебабом в лаваше, но он содержит те же добавки: корейскую морковку, свежие овощи и соус. И этот вариант много сочнее, чем просто с курицей.
И при всех прочих, после трапезы в этом месте остается вопрос про неожиданную подачу: шаурму здесь кладут «голенькой» прямо на поднос. Ну то есть, половинка ее находится в бумажном конверте, вторая же оказывается и даже без картонной тарелки прямо на салфетке, положенной на поднос. Мы за бережное отношение к бумаге, но все же…
«Ереван» (Пермь, ул. Островского, 24)
Второе по числу рекомендаций место для нашего обзора. По странному стечению обстоятельств, а может, и нет, в рекомендации коллег и любителей божественных свитков с мясом и овощами не вошли традиционно известные «Шаверма №1», «Бостон» и «Дубай». А вот относительно недавно появившаяся сеть «Ереван» оказалась в любимчиках у наших экспертов.
Здесь готовят мясо на углях, и вновь мы встречаем отступление от восточных канонов. В «Ереване» подают шаверму, шаурму и шашлык с курицей и свининой.
В конкретно этом заведении можно встретить в большом числе известных адвокатов, силовиков и чиновников. Это объясняется, во-первых, близостью к краевому суду, а во-вторых, считается, что именно здесь можно вкусно и быстро перекусить. Если первое подтверждаем, то со вторым могут возникнуть проблемы.
Вероятнее всего, из-за того что место считается архипопулярным, заказ может готовиться около 45 минут, в чем видится жирный минус. Ведь шаверма — это в сознании голодного именно быстрое питание. Но из-за объема заказов в зале и навынос ожидание получилось самым долгим. Но и еды, не скроем, получилось много — сытной, сочной и вкусной.