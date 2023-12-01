Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава семнадцатая: поджаренная, завернутая, твоя

К слову, пермяки примирили в себе москвичей и питерцев: у нас можно спокойно читать соседние строчки в меню, где рядом написаны слова «шаверма» и «шаурма». Есть даже заведения, где предлагают не шаверму или шаурму, — они монтируют начинку и тонкий лаваш или лаваш «с кармашком». Потому что, находясь на границе Европы и Азии, можно осознать на самом тонком уровне: это одна и та же еда, просто сложенная в разные лепешки.