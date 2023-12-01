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Краснокамца осудили за угон катка и кражу слухового аппарата у дедушки

Краснокамца осудили за угон катка и кражу слухового аппарата у дедушки

1 декабря 2023, 05:14
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Парень остался на свободе.

В Краснокамске осудили 20-летнего злоумышленника, который угнал дорожный каток в Перми и обокрал пенсионера. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в июле 2023 года парень отдыхал в одном из пермских баров. Около 5 утра он покинул заведение. На улице он познакомился с компанией парней.

Они пошли гулять по городу. На улице Сибирская компания заметила дорожный каток, который был открыт. Они залезли внутрь. Злоумышленник нашел ключи и решил покататься. Транспорт наехал на бордюр, все вышли, кроме краснокамца. Парень решил продолжить поездку, но врезался в столб. У катка выпали и разбились боковые стекла.

Преступника задержали в тот же день. Ущерб собственнику спецтехники составил 5 млн рублей. Вдобавок, выяснилось, что парень причастен к краже у 80-летнего пенсионера. Мужчина в феврале 2022 года был в гостях у родственников. Ночью он забрал пакет, принадлежащий дедушки: там было 18 тыс. рублей, слуховой аппарат и скидочные карты. На эти деньги злоумышленник купил телефон, футбольный мяч, шорты и футболку

Суд приговорил краснокамца к исправительным работам на 1 год и 6 месяцев. Из его зарплаты будут удерживаться 5%.

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