Краснокамца осудили за угон катка и кражу слухового аппарата у дедушки

Преступника задержали в тот же день. Ущерб собственнику спецтехники составил 5 млн рублей. Вдобавок, выяснилось, что парень причастен к краже у 80-летнего пенсионера. Мужчина в феврале 2022 года был в гостях у родственников. Ночью он забрал пакет, принадлежащий дедушки: там было 18 тыс. рублей, слуховой аппарат и скидочные карты. На эти деньги злоумышленник купил телефон, футбольный мяч, шорты и футболку