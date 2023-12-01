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Курьер мошенников из Частых лишил семерых пермячек 2,8 миллионов рублей

Курьер мошенников из Частых лишил семерых пермячек 2,8 миллионов рублей

1 декабря 2023, 11:05
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Молодой человек действовал в Перми.

Сотрудники уголовного розыска Прикамья задержали очередного курьера мошенников. На счету 25-летнего жителя села Частые — как минимум семь эпизодов, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина был задержан в Свердловском районе Перми. Его жертвами по схеме «Родственник в беде» стали как минимум семь пенсионерок. Они потеряли более 2,8 млн. рублей.

Потерпевшим звонил неизвестный, в ходе разговора им сообщали, что их близкий человек стал виновником серьезного ДТП, и, чтобы избежать ответственности, необходимо передать крупную сумму денег. После этого взволнованные пенсионерки отдавали сбережения пришедшему курьеру.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, он находится под стражей. По всем фактам возбуждены уголовные дела пов ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

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#Общество#Криминал#Мошенники
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