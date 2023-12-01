Курьер мошенников из Частых лишил семерых пермячек 2,8 миллионов рублей

Потерпевшим звонил неизвестный, в ходе разговора им сообщали, что их близкий человек стал виновником серьезного ДТП, и, чтобы избежать ответственности, необходимо передать крупную сумму денег. После этого взволнованные пенсионерки отдавали сбережения пришедшему курьеру.