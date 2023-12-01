properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Легкоатлет из Прикамья Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии

Легкоатлет из Прикамья Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии

1 декабря 2023, 16:29
Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края
Спортсмен — чемпион Паралимпийских игр 2020 года.

Легкоатлет из Пермского края Евгений Торсунов стал победителем Национальной спортивной премии 2023 года. Евгений назван лучшим спортсменом в номинации «Преодоление», сообщают в федерации легкой атлетики Прикамья.

Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлёвском Дворце.

Евгений Торсунов — заслуженный мастер спорта по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Чемпион мира, Чемпион Паралимпийских игр Токио 2020 года, Чемпион Летних игр Паралимпийцев «Мы вместе — спорт» и обладатель рекорда мира в прыжках в длину.

Он тренируется под руководством заслуженного тренера России Татьяны Лодочниковой. Представляет на соревнованиях Пермский край.

#Спорт#Легкая атлетика#Премия
Подпишитесь
Бедный, бедный Бонапарт в фильме «Наполеон» Ридли Скотта
Сегодня, 05:03
Реновация Тихого Компроса и пропавший автобус. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:22
Самый морозный с 2016 года декабрь ожидается в Пермском крае
Сегодня, 08:06
Северным сиянием можно будет полюбоваться сегодня над Пермью
Сегодня, 11:50
Жители дома в центре Перми боятся обрушения
Сегодня, 06:59
В следующем году Пермский край будет субсидировать 18 авиамаршрутов. Список
Сегодня, 09:02