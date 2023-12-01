Легкоатлет из Прикамья Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии

Евгений Торсунов — заслуженный мастер спорта по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Чемпион мира, Чемпион Паралимпийских игр Токио 2020 года, Чемпион Летних игр Паралимпийцев «Мы вместе — спорт» и обладатель рекорда мира в прыжках в длину.